"Демилитаризация ЧФ": в ОП назвали цель ударов по кораблям РФ в Севастополе

Михаил Подоляк рассказал о необходимости гаранти безопасности региональных торговых путей и "зернового коридора".

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Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Севастополе / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные удары по военным кораблям российских оккупантов в Севастополе.

Он подчеркнул, что такие удары являются единственной гарантией безопасности для торговых путей и ответом на попытки террористической России превратить голод в оружие. Такое сообщение он написал в соцсети Х.

"Демилитаризация Черноморского флота России - это реальная долгосрочная гарантия безопасности региональных торговых путей и "зернового коридора". Это единственный правильный ответ на попытки России превратить голод в оружие и единственный способ обеспечить бесперебойные поставки зерна в страны Востока и Африки", - отметил представитель ОП.

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Вместе с тем Подоляк добавил, что наращивание потенциала ВСУ является путем к реализации этого сценария, а его результаты этого можно было увидеть во время сегодняшних ударов по Севастополю.

Сообщение М.Подоляка / @Podolyak_M

Удар по оккупантам в Севастополе

Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".

Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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