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В РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот: что известно

Анна Ярославская
14 сентября 2023, 08:52 обновлено 14 сентября, 08:55
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Пять морских безэкипажных катеров атаковали патрульный корабль "Сергей Котов", утверждают в Минобороны РФ.
Патрульный корабль Сергей Котов, дрон Sea baby
Патрульный корабль Сергей Котов якобы был атакован морскими дронами / Коллаж: Главред, фото: flot.com, скриншот видео СБУ

Министерство обороны страны-агрессора России заявило, что утром 14 сентября надводные беспилотники совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ. По словам оккупантов, все цели якобы были успешно уничтожены.

В РФ утверждают, что пять морских безэкипажных катеров атаковали патрульный корабль "Сергей Котов".

По информации захватчиков, атака морскими дронами на патрульный корабль произошла в акватории Черного моря. Оккупанты заявили, что дроны пытались атаковать цель около 5 часов утра.

видео дня

Минобороны РФ отчиталось об успешном уничтожении всех дронов.

"В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", – говорится в сообщении.

Справка. Патрульный корабль "Сергей Котов" может быть вооружен модульным ракетным комплексом "Калибр-К" с ракетами Х-35 или ракетами семейства "Калибр".

Кроме того, на патрульном корабле размещается авиационная группа – 1 вертолет Ка-27ПС или Ка-29, или Ка-52К и до четырех БПЛА в палубном ангаре.

Патрульный корабль
Патрульный корабль "Сергей Котов" / Фото: flot.com

Взрывы в Севастополе 13 сентября

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные удары по военным кораблям российских оккупантов в Севастополе.

Он подчеркнул, что такие удары являются единственной гарантией безопасности для торговых путей и ответом на попытки террористической России превратить голод в оружие.

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