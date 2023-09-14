В РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот: что известно

Министерство обороны страны-агрессора России заявило, что утром 14 сентября надводные беспилотники совершили атаку на корабли Черноморского флота РФ. По словам оккупантов, все цели якобы были успешно уничтожены.
В РФ утверждают, что пять морских безэкипажных катеров атаковали патрульный корабль "Сергей Котов".
По информации захватчиков, атака морскими дронами на патрульный корабль произошла в акватории Черного моря. Оккупанты заявили, что дроны пытались атаковать цель около 5 часов утра.
Минобороны РФ отчиталось об успешном уничтожении всех дронов.
"В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", – говорится в сообщении.
Справка. Патрульный корабль "Сергей Котов" может быть вооружен модульным ракетным комплексом "Калибр-К" с ракетами Х-35 или ракетами семейства "Калибр".
Кроме того, на патрульном корабле размещается авиационная группа – 1 вертолет Ка-27ПС или Ка-29, или Ка-52К и до четырех БПЛА в палубном ангаре.
Взрывы в Севастополе 13 сентября
Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в оккупированном Севастополе в результате ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночные удары по военным кораблям российских оккупантов в Севастополе.
Он подчеркнул, что такие удары являются единственной гарантией безопасности для торговых путей и ответом на попытки террористической России превратить голод в оружие.
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