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Как ВСУ бьют корабли РФ морскими дронами: Буданов рассказал об оружии

Андрей Ганчук
24 августа 2023, 16:04 обновлено 24 августа, 16:12
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Каждый третий морской дрон – проблема для оккупантов агрессора России, которые теряют свои корабли, отметил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов, морской дрон
Корабли РФ дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят - Буданов / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО, скриншот YouTube

Морские дроны ВСУ достаточно эффективны. Каждый третий из них представляет проблему для оккупантов России, которые теряют на длительный срок свои корабли. У Украины достаточно много такого оружия. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью Крым.Реалии он рассказал о том, что у Украины много морских дронов. Враг уничтожает 60-70% беспилотников, однако оставшиеся 30% становятся для них проблемой.

"По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Но, как вы видите, наши нарезки, которые делают ВСУ, то, что СБУ обнародует, просто посчитайте, сколько это плюс-минус должно быть. Да скажем: это много. Это действительно много. Насколько это эффективно работает? Поскольку есть нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несопоставимы, можно сказать, что это – достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% они уничтожают. Это верно. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако для них проблема – эти 30%", - объяснил Буданов.

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По его словам, бывают случаи, когда оккупанты уничтожают дрон рядом со своим кораблем, и тогда он отправляется на так называемый "долгосрочный ремонт".

"К примеру история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Известный был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно мощный, и от обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке", - добавил Буданов.

Также он уточнил, что морские дроны – оружие для сдерживания, а не наступления. Однако они уже смогли парализовать Черноморский флот РФ.

"Это не оружие наступления. Разумеется, ими невозможно наступать. Но парализовать деятельность флота, что, в конце концов, в принципе и произошло – это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Атака военных объектов РФ морскими дронами

Ночью 17 июля в Крыму прогремели взрывы. В результате упал один из пролетов незаконно построенного оккупантами России Крымского моста на захваченном полуострове.

Тогда предполагалось, что удар по Крымскому мосту был нанесен морскими дронами. Такую версию допустил военный эксперт Владислав Селезнев, который в интервью Главреду сказал, что это была как минимум третья атака такими дронами военных объектов РФ в море.

4 августа в Новороссийске был подбит большой десантный корабль России Оленегорский горняк. Оккупанты были вынуждены отбуксировать его к берегу из-за затопления одного из отсеков.

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война России и Украины Кирилл Буданов Морские дроны
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