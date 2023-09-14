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Танкист разрекламированного в РФ танка "Алеша" опозорил Путина и пропагандистов

Яна Ставская
14 сентября 2023, 18:59 обновлено 14 сентября, 19:45
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В России экипаж "Алеши" называют "героями", а их "подвиг" - "легендарным".
Танкист разрекламированного в РФ танка 'Алеша' опозорил Путина и пропагандистов
Путин лично принимал танкистов у себя в Кремле / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российский оккупант, наводчик-оператор разрекламированного диктатором Владимиром Путиным танка "Алеша" Алексей Неустроев выкрыл ложь пропагандистов.

В интервью для телеканала "Якутия-24" Неустроев признал, что заявленное в российских СМИ "героическое поражение" 8 танков противника, мягко говоря, преувеличение.

По его словам, шла речь о подбитии двух единиц техники - и не самим экипажем, а при помощи российской артиллерии и пехоты.

видео дня

"Видео выкладывают, где мы все восемь танков подбили, но на самом деле два. Максимум. И то не сами, а при активном участии артиллеристов и пехотинцев", - объяснил Неустроев.

Сам Неустроев, как и другие члены экипажа "Алеша", получили государственные награды от Путина. 5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу предоставил оккупантов к званию "героев России".

23 августа Путин лично принял танкистов в Кремле, среди которых был и Неустроев.

Смотрите признание танкиста:

Танкист разрекламированного в РФ танка 'Алеша' опозорил Путина и пропагандистов
/ Скриншот

"Героизм" танка "Алеша"

Героизм экипажа "Алеша" - новый миф российской пропаганды. Захватчикам приписывают то, что они якобы "в одиночку остановили украинскую бронегруппу и ликвидировали восемь единиц техники" на Запорожском направлении.

Пропагандисты называют их "героями" и "легендой".

Ранее Главред писал, как Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами к Украине за удары по Крымскому мосту. Она повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".

Другая пропагандистка Маргарита Симоньян, в свою очередь, отличилась новым бредом, заявив, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами".

Недавно также путинист Дюжев в неадеквате с перекошенным лицом на Донбассе выдал пропаганду. Артист вызвал отвращение у пользователей Сети своей речью и мимикой.

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