Танкист разрекламированного в РФ танка 'Алеша' опозорил Путина и пропагандистов

Российский оккупант, наводчик-оператор разрекламированного диктатором Владимиром Путиным танка "Алеша" Алексей Неустроев выкрыл ложь пропагандистов.
В интервью для телеканала "Якутия-24" Неустроев признал, что заявленное в российских СМИ "героическое поражение" 8 танков противника, мягко говоря, преувеличение.
По его словам, шла речь о подбитии двух единиц техники - и не самим экипажем, а при помощи российской артиллерии и пехоты.
"Видео выкладывают, где мы все восемь танков подбили, но на самом деле два. Максимум. И то не сами, а при активном участии артиллеристов и пехотинцев", - объяснил Неустроев.
Сам Неустроев, как и другие члены экипажа "Алеша", получили государственные награды от Путина. 5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу предоставил оккупантов к званию "героев России".
23 августа Путин лично принял танкистов в Кремле, среди которых был и Неустроев.
Смотрите признание танкиста:
"Героизм" танка "Алеша"
Героизм экипажа "Алеша" - новый миф российской пропаганды. Захватчикам приписывают то, что они якобы "в одиночку остановили украинскую бронегруппу и ликвидировали восемь единиц техники" на Запорожском направлении.
Пропагандисты называют их "героями" и "легендой".
Ранее Главред писал, как Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами к Украине за удары по Крымскому мосту. Она повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".
Другая пропагандистка Маргарита Симоньян, в свою очередь, отличилась новым бредом, заявив, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами".
Недавно также путинист Дюжев в неадеквате с перекошенным лицом на Донбассе выдал пропаганду. Артист вызвал отвращение у пользователей Сети своей речью и мимикой.
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