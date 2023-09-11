"Мы не воюем ни с какими украинцами": Симоньян отличилась новым пропагандистским бредом

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в который раз выдала безумные и циничные кремлевские тезисы. В частности, она заявила в эфире программы своего давнего напарника по пропаганде Владимира Соловьева, что если страна-агрессор проиграет войну, которую путинский режим развязал против Украины, то это якобы будет означать проигрыш человечества "царству тьмы".
Причем чтобы ее бредовая речь звучало хотя бы сколько-нибудь убедительно, Симоньян решила процитировать поэта Федора Тютчева.
"Все эти, как пишет Тютчев, богохульные умы и богомерзкие народы ополчились против нас, и думая, что мы воюем с Украиной и с украинцами, надо вспоминать, что мы не воюем ни с какими украинцами и в Украине-то мы воюем только с временно пришедшей туда непонятно каким образом властью, которая, как она сама же доказывает всем вышесказанным, не имеет к Украине никакого отношения, к интересам украинского народа", – сказала пропагандистка.
Она добавила, что проигрыш РФ, в который она "не верит", якобы будет означать, что "человечество проиграло царству тьмы".
Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.
Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.
Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.
Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.
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