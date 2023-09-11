Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

Дипломатия с Путиным – это ошибка, Запад уже подписывал соглашение с Гитлером и наблюдал его военное вторжение в Чехословакию, напомнил Владимир Зеленский.

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Война в Украине может затянуться, компромиссов с Путиным не будет - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Контрнаступление сил обороны Украины должно проходить без пауз, есть надежда, что удастся убедить президента США Джо Байдена в передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже осенью. Второй ключевой составляющей должны стать истребители, поскольку очень важно закрыть небо от вражеских атак. Переговоры с главой агрессора России Владимиром Путиным невозможны, пока его войска находятся на украинских территориях. Нельзя исключать затяжной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский западным СМИ.

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Зеленский надеется на получение ATACMS уже осенью

Украинский гарант в интервью CNN рассказал, что для успешного продолжения контрнаступления армии Украины нужны ракеты ATACMS. Переговоры продолжаются и президент надеется на их успешный итог.

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"Я надеюсь (на успех в переговорах по передаче ракет ATACMS, - ред.), я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS... Итак, касательно ATACMS я буду говорить с президентом Байденом снова. Это не первые переговоры. Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении, именно поэтому они мне очень нужны", - сказал Зеленский.

"Контрнаступление – это не фильм со счастливым концом"

По мнению главы государства, второй составляющей успеха ВСУ в ходе наступления должны стать западные истребители. Украина не контролирует свое небо, и странам-партнерам нужно четко это осознавать.

Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не фильм, это не длится полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо признать это. И победа – единственная вещь, которая может принести деоккупацию наших земель. Это также означает не дать россии напасть на другие страны – Балтии, Польшу – и этой агрессией вернуть нас всех в советский союз. Мы этого не хотим", – подчеркнул Зеленский.

Компромиссы с Путиным и Россией невозможны

В интервью The Economist президент Зеленский сказал, что никаких компромиссов и переговоров с главой Кремля Путиным быть не может. Как полагает он, война будет продолжаться до тех пор, "пока Россия будет на территории Украины".

По словам гаранта, Путин привык создавать "замороженные конфликты" у границ России, как было, в том числе, в Грузии, и договориться с ним невозможно. Ключевой целью Путина и вовсе является "восстановление Советского Союза".

Также президент акцентировал внимание на том, что любой, кто хочет говорить с директором РФ, должен понимать: это обман по аналогии с ситуацией, когда западные лидеры подписали в 1938 году соглашение с Гитлером, после чего наблюдали вторжение его войск в Чехословакию.

"Ошибка не в дипломатии. Ошибка - дипломатия с Путиным. Он договаривается только сам с собой", - уверен Владимир Зеленский.

Путин готовится к долгой войне, но он проиграет

Зеленский считает, что Путин не понимает, что в затяжной войне его ждет поражение. Сам Зеленский не хочет думать о длительной войне в Украине, однако его команда готовится к такому развитию событий.

Трамп не поддержит Путина

Президент считает, что вероятный кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре 2024 года, не поддержит Владимира Путина.

Согласно прогнозу президента, "это (поддержка Путина, - ред.) не то, что делают сильные американцы".

"Трамп никогда не поддержал бы Путина…", - добавил Владимир Зеленский и подчеркнул, что и Джо Байден, в случае своего переизбрания на второй срок, продолжит поддержку Украины.

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