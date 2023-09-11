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Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

Андрей Ганчук
11 сентября 2023, 15:07 обновлено 11 сентября, 15:18
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Дипломатия с Путиным – это ошибка, Запад уже подписывал соглашение с Гитлером и наблюдал его военное вторжение в Чехословакию, напомнил Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин
Война в Украине может затянуться, компромиссов с Путиным не будет - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Контрнаступление сил обороны Украины должно проходить без пауз, есть надежда, что удастся убедить президента США Джо Байдена в передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже осенью. Второй ключевой составляющей должны стать истребители, поскольку очень важно закрыть небо от вражеских атак. Переговоры с главой агрессора России Владимиром Путиным невозможны, пока его войска находятся на украинских территориях. Нельзя исключать затяжной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский западным СМИ.

Главред собрал для вас главные заявления украинского гаранта о позиции Киева по ключевым вопросам войны.

Зеленский надеется на получение ATACMS уже осенью

Украинский гарант в интервью CNN рассказал, что для успешного продолжения контрнаступления армии Украины нужны ракеты ATACMS. Переговоры продолжаются и президент надеется на их успешный итог.

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"Я надеюсь (на успех в переговорах по передаче ракет ATACMS, - ред.), я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS... Итак, касательно ATACMS я буду говорить с президентом Байденом снова. Это не первые переговоры. Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении, именно поэтому они мне очень нужны", - сказал Зеленский.

"Контрнаступление – это не фильм со счастливым концом"

По мнению главы государства, второй составляющей успеха ВСУ в ходе наступления должны стать западные истребители. Украина не контролирует свое небо, и странам-партнерам нужно четко это осознавать.

Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не фильм, это не длится полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо признать это. И победа – единственная вещь, которая может принести деоккупацию наших земель. Это также означает не дать россии напасть на другие страны – Балтии, Польшу – и этой агрессией вернуть нас всех в советский союз. Мы этого не хотим", – подчеркнул Зеленский.

Компромиссы с Путиным и Россией невозможны

В интервью The Economist президент Зеленский сказал, что никаких компромиссов и переговоров с главой Кремля Путиным быть не может. Как полагает он, война будет продолжаться до тех пор, "пока Россия будет на территории Украины".

По словам гаранта, Путин привык создавать "замороженные конфликты" у границ России, как было, в том числе, в Грузии, и договориться с ним невозможно. Ключевой целью Путина и вовсе является "восстановление Советского Союза".

Также президент акцентировал внимание на том, что любой, кто хочет говорить с директором РФ, должен понимать: это обман по аналогии с ситуацией, когда западные лидеры подписали в 1938 году соглашение с Гитлером, после чего наблюдали вторжение его войск в Чехословакию.

"Ошибка не в дипломатии. Ошибка - дипломатия с Путиным. Он договаривается только сам с собой", - уверен Владимир Зеленский.

Путин готовится к долгой войне, но он проиграет

Зеленский считает, что Путин не понимает, что в затяжной войне его ждет поражение. Сам Зеленский не хочет думать о длительной войне в Украине, однако его команда готовится к такому развитию событий.

Трамп не поддержит Путина

Президент считает, что вероятный кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре 2024 года, не поддержит Владимира Путина.

Согласно прогнозу президента, "это (поддержка Путина, - ред.) не то, что делают сильные американцы".

"Трамп никогда не поддержал бы Путина…", - добавил Владимир Зеленский и подчеркнул, что и Джо Байден, в случае своего переизбрания на второй срок, продолжит поддержку Украины.

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война России и Украины
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