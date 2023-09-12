Украина может получить от США дальнобойные ракеты c кассетными боеголовками - Reuters

Администрация Байдена стремится усилить ВСУ, так как украинское давление на российские войска демонстрирует признаки прогресса.

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Боеприпасы позволят Киеву нанести значительный ущерб глубже на оккупированной Россией территории / Коллаж: Главред, фото: фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия

Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставки в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Речь идет или о ракетах ATACMS, или об управляемых снарядах GMLRS. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

Увидев эффективность кассетных боеприпасов, поставляемых в виде 155-мм артиллерийских снарядов в последние месяцы, США рассматривают возможность поставки одного или обоих армейских тактических ракетных комплексов: MGM-140 (Army Tactical Missile System, ATACMS) производства Lockheed Martin с дальностью до 306 км и реактивных снарядов для систем залпового огня М-270 и М-142 (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS) – M-30, M31 Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) с дальностью 72 км, также с кассетной боевой частью производства той же компании.

В случае одобрения любой из вариантов доступен для быстрой отправки.

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Сейчас Украина оснащена 155-мм артиллерией с максимальной дальностью стрельбы 29 километров, несущей до 48 бомб.

ATACMS может запускать около 300 или более бомб. Реактивная система GMLRS, версию которой Украина имеет на вооружении уже несколько месяцев, могла бы рассеивать до 404 кассетных боеприпасов.

По словам собеседников издания, администрация стремится усилить ВСУ, так как украинское давление на российские войска демонстрирует признаки прогресса.

Белый дом отказался комментировать данную информацию Reuters.

Четыре источника сообщили, что решение отправить Украине ATACMS или GMLRS не является окончательным и может быть отклонено.

Хотя окончательное решение о включении упомянутого вооружения в очередное президентское распоряжение ещё не принято, боеприпасы могут теоретически поступить уже на этой неделе: ко встрече контактной группы по обороне Украины 19 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

Отметим, кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах. Однако ни Россия, ни Украина, ни США не подписывали соответствующую международную конвенцию.

Что говорят в Пентагоне

В Пентагоне заявили, что пока нет новых новостей о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, передает Радио Свобода.

"С точки зрения Министерства обороны, у нас нет ничего нового для объявления о ракетах ATACMS. Когда и если появится что-то новое – мы, конечно, об этом сообщим, но на сегодняшний день я не могу предоставить ничего нового", – отметил спикер Пентагона Пат Райдер.

В Минобороны США добавили, что будут продолжать поддерживать тесный контакт с Украиной и союзниками и относительно потребностей в помощи по обеспечению безопасности.

Ракеты ATACMS для Украины

США вероятно включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением. Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на источники.

Один из чиновников отметил, что ATACMS "приближаются" к Украине. Однако планы о предоставлении военной помощи могут меняться до официального объявления.

По данным New York Times, в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли отправлять Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

В конце августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме.

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