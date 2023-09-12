"На москвичей полетят Томагавки": Сотник рассказал о войне на территории РФ

В РФ население настолько деградировало, что от него человеческих реакций и умственного процесса требовать невозможно, подчеркнул Сотник.

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Сотник рассказал о войне на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Столицу страны-агрессора России все чаще стали атаковать неизвестные беспилотники. Однако россияне никак не реагируют на такие события, считая, что их это никаким образом не касается. Об этом во время чата на Главреде рассказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Мохнатики сделали один вывод – не смотреть наверх: ничего нет, ничего не летает, ничего не взрывается. Это все иллюзия, майя, все кажется. Они думают, что их это не касается и не коснется. А с тем, что происходит в Украине, армия разбирается", - отметил Сотник.

По его словам, до тех пор, пока на москвичей, условно говоря, не полетят Томагавки, пока Москва не превратится в Дрезден в 1945-м, до них ничего не дойдет.

"Они не будут верить и будут утверждать, что это "СВО", что Россия борется там с нацистами. Потому что деградация не может быть фрагментарной – она всегда тотальна. Там население настолько деградировало, что от него человеческих реакций и мыслительного процесса требовать невозможно", - подчеркнул журналист.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война переходит в РФ

Недавно у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории страны-агрессора будет лишь увеличиваться. Он также подчеркнул, что недавние атаки БПЛА на объекты в РФ показали, что война постепенно перемещается в сторону России.

Заметим, что по данным британской разведки, удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ. По мнению британских офицеров, "волонтерские отряды", которые решила подготовить страна-агрессор РФ для борьбы с дронами свидетельствуют о неспособности регулярной армии справиться с задачей защиты неба.

К слову, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в стране-агрессоре России совсем скоро может быть сначала дворцовый переворот, а потом гражданская война, а точнее бунт. Политический эксперт подчеркнул, что в России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

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