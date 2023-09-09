ВСУ могут прорвать оборону РФ: в США прокомментировали освобождение юга Украины

Украинские защитники мастерски прорвали первую линию обороны оккупантов на одних участках, а на других прорываются уже через вторую линию.

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В США прокомментировали освобождение юга Украины / Коллаж: Главред, фото: 35-я ОБМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского

Украинские Вооруженные силы имеют потенциал прорвать российские линии обороны на юге нашей страны до конца текущего года. Об этом заявил директор по анализу разведывательного управления американского Минобороны Трент Мол в интервью The Economist.

Как отметил Мол, украинские защитники мастерски прорвали первую линию обороны оккупантов на одних участках, а на других прорываются уже через вторую линию. Такие события резко изменили прогноз Пентагона, который был скептически настроен относительно контрнаступления ВСУ.

"Мы находим такие результаты значительными, а это значит, что ВСУ имеют реалистичную возможность осуществить полный прорыв всех трех линий российской обороны на некоторых участках до конца года", - сказал эксперт. видео дня

При этом он считает, что более разумно оставаться осторожным в прогнозах и воздерживаться от поспешных выводов. Главным образом, это связано с тем, что основная часть российских войск расположена на третьей линии обороны, и ограниченный объем боеприпасов, а также ухудшение погодных условий могут осложнить окончательный прорыв этой обороны.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

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