ВСУ ловко работают по озадаченным оккупантам: в ОК "Юг" раскрыли подробности

Гуменюк подчеркнула, что российские захватчики прибегают к привычной тактике – террору мирного населения.

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ВСУ ловко работают по озадаченным оккупантам / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские захватчики на юге Украины имеют много резервов, но это им не очень помогает. Украинские защитники наносят оккупантам огромные потери. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.

Как отметила Гуменюк, российские захватчики прибегают к привычной тактике – террору мирного населения. Поэтому ситуация на юге нашей страны остается напряженной.

"Ситуация остается напряженной. Хотя мы достаточно результативно работаем по врагу, но у них еще есть силы и резервы, которые они используют для обстрела мирного населения", - сказала пресс-секретарь ОК "Юг". видео дня

По ее словам, противник постоянно устраивает авиационные удары по территории Бериславщины. В основном эти атаки направлены на жилые кварталы и сельскохозяйственные угодья. Россияне хотят подорвать экономическую стабильность в регионе, который пытается восстановиться.

Гуменюк подчеркнула, что уже началась осень, которая недолго будет радовать теплом. Вскоре упадут дожди, которые размоют дороги и ухудшат положение врага. Поэтому захватчики делают все возможное, чтобы быть готовыми к перемене погоды.

"Они озадачены тем, что им надо выбрать тот рубеж обороны, на котором они сумеют закрепиться перед существенным изменением погоды", - констатировала Гуменюк.

Ситуация на юге Украины

Недавно в американском Институте изучения войны сообщали, что ВСУ идут вперед на юге и прорывают оборону российских оккупантов. Украинские защитники продвигаются вперед вблизи Работиного и Вербового.

Как отмечает разведка США, ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года. Американские разведчики подчеркнули, что после трех месяцев медленного прогресса украинское контрнаступление набирает определенные обороты.

По словам представителя Генерального штаба ВСУ Павла Ковальчука, подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области. Ковальчук уточнил, что бойцы ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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