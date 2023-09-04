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В две области Украины все чаще пытается проникнуть ДРГ: в ГПСУ раскрыли подробности

Алина Дембицкая
4 сентября 2023, 23:34 обновлено 4 сентября, 23:34
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Подразделения Сил обороны Украины максимально усилены, обороняя границу от российского агрессора.
ВСУ
Российские ДРГ пытаются проникнуть в Украину / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В последнее время российские диверсионно-разведывательные группы предпринимают все больше попыток зайти на территорию Сумской и Черниговской области. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"РФ пытается использовать диверсионно-разведывательные группы на границе с Украиной. За последнее время мы видим большую активность по Сумскому направлению. Иногда возникают такие попытки в Черниговской области. Зато за последнее время мы не фиксировали попыток использования ДРГ по Харьковской области", - отметил Демченко в эфире "Эспрессо".

Он добавил, что все подразделения Сил обороны Украины максимально усилены, обороняя границу от агрессора. Вражеские ДРГ сразу обнаруживаются и по ним открывается огонь, они отходят за линию нашего государственного рубежа.

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Как сообщал Главред, ранее в Сумской области недалеко от границы российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла шестерых украинских лесоводов. Работники лесхоза ехали в служебном бусике, чтобы выполнить задания по работе, но на их пути случилась вражеская ДРГ. Российские оккупанты расстреляли лесоводов в упор. Самому младшему из погибших был 31 год, самому старшему – 50.

Также ранее оперативное командование "Север" сообщило о попытке российской армии проникнуть на территорию Сумской области. Оккупанты совершили очередной террористический акт по отношению к местному населению Сумской области. Есть жертвы и раненые.

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