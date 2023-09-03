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"На государство уже никто не рассчитывает": Закревский рассказал, замерзнут ли украинцы зимой

Алина Дембицкая
3 сентября 2023, 03:00
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Баланс газа примерно такой, который позволит Украине пережить зиму, если она будет такой, как в прошлом году, говорит Закревский.
зима, мороз
Закревский рассказал, замерзнут ли украинцы зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если Украине хватило газа в прошлом году, то и в этом году нашей стране его хватит. Такое мнение в интервью Главреду высказал председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский.

"Чем отличается прошлый год от настоящего? Позитив заключается в том, что Европа уже имеет запасы газа на 90 процентов, и если нам будет нужен газ, то нам его предоставят. Также положительная новость в том, что в подземные хранилища закачивают газ нерезидентов. То есть европейцы ранее уже заполнили свои газохранилища под завязку, а теперь заполняют наши, и это хорошо, потому что это обеспечивает и работу ГТС Украины, и определенный доход имеет оператор подземных хранилищ газа в Украине", - отметил Закревский.

По его словам, отрицательный момент заключается в том, что мы не знаем, сколько именно составляет газ нерезидентов и сколько из этого газа остатков газа от частных газодобытчиков. Но баланс газа примерно такой, который позволит Украине пережить зиму, если она будет такой, как в прошлом году.

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"Россияне в прошлом году допустили лишь одну ошибку, когда начали выносить нашу инфраструктуру еще в октябре. Если бы они начали это делать где-то в декабре и атаковали бы моментально, они бы вызвали чисто гуманитарный коллапс в Украине. А за счет того, что они начали в октябре, то этим россияне создали украинцам прививку психологическим привыканием. Мы поняли, что мы и так проживем, и это, пожалуй, самый главный момент. Поэтому гуманитарный кризис, когда мы испуганы, а вокруг все замерзло, нас уже не испугает. Что бы ни происходило – это пройдет через два-три дня или неделю", - сказал председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины".

К тому же, он подчеркнул, что теплая зима тоже не помогла россиянам, потому что и Европа не испугалась, и у нас не было так страшно. И сейчас, если и что-то будет, то это тоже уже не так страшно.

"Еще один момент – умные люди из небольшого бизнеса поняли, что от государства ожидать нечего. Они сотнями тысяч купили генераторы, поняли, что это очень дорогая игрушка, но уже знают, как с ними работать. То есть объединяются на 3-4 "ларька", создают экосистему, которая сначала заряжает генератором электрическую банку, а уже потом она раздает электрическую энергию, и не надо, чтобы генератор постоянно работал. Такие экосистемы уже появились, я сам себе такую приобрел и всем советую", - заметил Закревский.

Кроме того, отметил председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины", бизнес начал ставить себе солнечные панели и заказывать печки, потому что понял, что осенью солнце не выручает, но нужно обогревать помещение. А летом на государство уже никто не рассчитывает – есть примеры, когда люди устанавливают себе газоэлектрические станции, не дожидаясь государства, которое должно это ставить, и выходят на цену газа в 3,72 гривны. То есть бизнес, особенно средний и крупный, понемногу делает то, чего не сделало государство.

Кто такой Андрей Закревский

Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики.

Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал".

Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли.

Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

Чего ждать Украине зимой?

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, чего ждать зимой – возможен ли длительный блэкаут и новые плановые отключения. Украина будет проходить предстоящий отопительный сезон с дефицитом электроэнергии, поэтому отключения света могут вернуться, считает эксперт.

Также Омельченко объяснил, стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов. Он говорит, что на территориях прифронтовых или освобожденных ситуация с электроснабжением может осложниться.

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