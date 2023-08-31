"Я советую всем замолчать": Кулеба рассказал о "плевке" в лицо украинских воинов

Глава МИД подчеркнул, что критиковать медленный темп контрнаступления – это то же, что плевать в лицо украинских защитников.

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Кулеба рассказал о "плевке" в лицо украинских воинов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 3 отдельная штурмовая бригада

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к критикам контрнаступления Вооруженных сил Украины и посоветовал им поехать на фронт и попытаться освободить хотя бы один квадратный сантиметр украинской земли. Об этом глава украинской дипломатии заявил на брифинге со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом в городе Толедо.

Кулеба подчеркнул, что критиковать медленный темп контрнаступления – это то же, что плевать в лицо украинских воинов, которые ежедневно жертвуют своими жизнями, продвигаясь вперед и освобождая километр за километром украинскую землю.

"Я советую всем критикам замолчать, приезжать в Украину и попытаться освободить один сантиметр квадратный собственноручно", - сказал глава МИД. видео дня

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне". Соответствующие видеоролики появились в Сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.

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