"Никаких шансов свергнуть Путина не существует": оппозиционер удивил подробностями

Как отметил Яковенко, каким бы ни было недовольство населения РФ, никаких шансов каким-то образом изнутри свергнуть Путина не существует.

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Яковенко рассказал, готовы ли россияне терпеть Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ни одного триггера, который может побудить россиян на какие-то решительные действия, не существует, потому что никаких решительных действий в стране-агрессоре России осуществлять невозможно. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Та внутренняя армия, которая нацелена на российское население, я имею в виду прежде всего Росгвардию, которая по своей численности примерно равна оккупационной армии, которая сейчас воюет в Украине (у оккупационной армии 400 тысяч человек, у Росгвардии – 350 тысяч человек), примерно одинакова. Ну а по вооружению она может быть даже превосходит. То есть количество танков, вертолетов, огнеметов и так далее у Росгвардии очень велико, и это нацелено не против армии, а против безоружного населения России", - сказал Яковенко.

Как отметил российский оппозиционер, каким бы ни было недовольство населения РФ и как бы они не хотели мириться с Путиным, никаких шансов каким-то образом изнутри его свергнуть не существует.

"Что касается терпеть еще следующий срок, то никакого способа внутри России сейчас силами населения перестать терпеть его еще один срок не существует. Потому что весной следующего года, если Россия и Путин доживут, состоится некое электоральное мероприятие, результаты которого известны уже сейчас. Никаких выборов в России никогда за всю историю нашей страны не было. То есть никогда не менялся правитель на выборах, и поэтому что бы не происходило, чего бы люди не хотели, результат "90 процентов за Путина" уже сегодня существует", - подчеркнул он.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Напомним, ранее Игорь Яковенко раскрыл, повлияет ли уход Путина на завершение войны. Оппозиционер считает, что такой сценарий - это ненаучная фантастика. Путин никакому Мишустину власть не передаст. Никакого преемника у Путина не бывает, не было и не будет. То, что он на четыре года передавал власть Медведеву, это было в другой ситуации.

Также Яковенко рассказал, кто и когда может поднять мятеж в России. По его словам, вероятные военные успехи Украины и освобождение оккупированных РФ территорий может стать серьезным ударом по сознанию российских военных элит.

Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:

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