"Путина уничтожат": эксперт назвал, кто и когда может поднять мятеж в России

Игорь Яковенко спрогнозировал, когда военная верхушка в РФ может перестать поддерживать Владимира Путина.

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Игорь Яковенко спрогнозировал бунт в РФ / скриншот YouTube

Вероятные военные успехи Украины и освобождение оккупированных РФ территорий может стать серьезным ударом по сознанию российских военных элит, заявил российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Если, например, Крым и Донбасс будут освобождены то, естественно, в головах у военных (прежде всего – силовиков) да и у всех россиян возникнет простая мысль: "А чего вообще Путин сделал?", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

По мнению эксперта, в случае военных поражений РФ этот вопрос в России станет "во весь рост".

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"И вполне возможно, что именно тогда военная верхушка, которая находится в ситуации серьезной угрозы того, что она разделит судьбу Пригожина, перестанет поддерживать Путина. И тогда возникнет та самая русская смута, которая всегда приводит к смене власти", - считает он.

Вместе с тем собеседник также спрогнозировал вероятность возникновения смуты в РФ.

"Так что я полагаю, что это вполне реальный результат уже, может быть, и в следующем году. То есть не добровольная передача власти Путина, а просто уничтожение Путина в результате большой русской смуты", - добавил Яковенко.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Ранее эксперт раскрыл вероятный сценарий нового бунта в РФ. В РФ уже продолжаются процессы, которые можно назвать мятежом, считает Александр Коваленко.

Напомним, ранее эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина. 50 процентов успеха революции зависит от ее признания на Западе, подчеркнул Михаил Шейтельман.

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