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"Грызутся между собой": эксперт раскрыл вероятный сценарий нового бунта в РФ

Алексей Тесля
22 августа 2023, 14:40 обновлено 22 августа, 14:53
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В РФ уже продолжаются процессы, которые можно назвать мятежом, считает Александр Коваленко.
Владимир Путин, Александр Коваленко
Александр Коваленко не исключил новый бунт в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В стране-агрессоре РФ возможен новый военный мятеж, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Однако новый бунт в РФ не будет направлен против диктатора Владимира Путина. Об этом он подчеркнул во время чата в Главреде.

"Там есть группы влияния и соответствующие сплоченные пулы. Там даже происходят чистки", - подчеркнул эксперт.

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При этом он обратил внимание на то, что в РФ уже продолжаются процессы, которые можно назвать мятежом.

"Но это не является критической ситуацией для Путина – его устраивает бессознательная или внутриведомственная конфронтация, потому что когда они грызутся между собой, на Путина никто не обращает внимания. Царь как был святым, так и остается. Поэтому да, мятеж может быть, но его последствия следует оценивать реалистично", - добавил Коваленко.

Россию ждет еще один мятеж, Пригожин и ЧВК Вагнер будут его частью. Об этом ранее заявил Михаил Шейтельман. Страну-агрессора Российскую Федерацию ждет новый мятеж, но возглавит его уже не главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, считает политтехнолог Михаил Шейтельман.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Евгения Пригожина. Российский диктатор Владимир Путин начал чистки в армии страны-агрессора России, потому что боится повторения вооруженных мятежей, подобных тому, который устроил владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин. Именно из-за устроенных Путиным чисток был арестован бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

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