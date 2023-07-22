В авто сильно "прилетело": экс-главарь "ДНР" Бородай попал под обстрел на Донбассе

В 2014 году именно Бородай вместе с Гиркиным руководил российскими формированиями в Донецке.

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Экс-лидер "ДНР" Бородай попал под обстрел на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: Союз Добровольцев Донбасса

Бывший главарь российской террористической группировки "ДНР", а ныне депутат Госдумы страны-агрессора РФ от путинской партии "Единая Россия" Александр Бородай попал под обстрел в районе Бахмута.

"Возле Бахмута под танковый обстрел попал депутат Госдумы и оккупант Бородай. К сожалению, выжил", - написал в Telegram общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Он также отметил, что в 2014 году именно Бородай вместе с Гиркиным руководил российскими формированиями в Донецке.

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Как сообщает "Союз Добровольцев Донбасса", председателем которого является Бородай, в пятницу машина бывшего "премьера" донецких боевиков "при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел".

"При выезде комбрига и офицеров штаба бригады с позиций, находящихся на южном фланге Бахмутской группировки, автомобиль был обстрелян – дорога, по которой осуществлялось движение, простреливается", - говорится в сообщении.

Также в подразделении "Союза Добровольцев Донбасса" утверждают, что сам Бородай не пострадал, ранены двое российских офицеров.

Напомним, в июне на Арабатской стрелке и в Железном Порту на Херсонщине были мощные "прилеты". Стало известно, что в гостинице на Арабатской Стрелке, где состоялся "хлопок", находился гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо. Сам он остался жив, однако получил контузию.

Также Главред сообщал, что ранее в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева.

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