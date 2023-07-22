УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В авто сильно "прилетело": экс-главарь "ДНР" Бородай попал под обстрел на Донбассе

Алина Дембицкая
22 июля 2023, 21:39 обновлено 22 июля, 21:39
41
В 2014 году именно Бородай вместе с Гиркиным руководил российскими формированиями в Донецке.
Зубарев
Экс-лидер "ДНР" Бородай попал под обстрел на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: Союз Добровольцев Донбасса

Бывший главарь российской террористической группировки "ДНР", а ныне депутат Госдумы страны-агрессора РФ от путинской партии "Единая Россия" Александр Бородай попал под обстрел в районе Бахмута.

"Возле Бахмута под танковый обстрел попал депутат Госдумы и оккупант Бородай. К сожалению, выжил", - написал в Telegram общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Он также отметил, что в 2014 году именно Бородай вместе с Гиркиным руководил российскими формированиями в Донецке.

видео дня

Как сообщает "Союз Добровольцев Донбасса", председателем которого является Бородай, в пятницу машина бывшего "премьера" донецких боевиков "при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел".

"При выезде комбрига и офицеров штаба бригады с позиций, находящихся на южном фланге Бахмутской группировки, автомобиль был обстрелян – дорога, по которой осуществлялось движение, простреливается", - говорится в сообщении.

Также в подразделении "Союза Добровольцев Донбасса" утверждают, что сам Бородай не пострадал, ранены двое российских офицеров.

Напомним, в июне на Арабатской стрелке и в Железном Порту на Херсонщине были мощные "прилеты". Стало известно, что в гостинице на Арабатской Стрелке, где состоялся "хлопок", находился гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо. Сам он остался жив, однако получил контузию.

Также Главред сообщал, что ранее в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина – The Times

Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина – The Times

22:07 Мир
Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО: Зеленский назвал причину

Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО: Зеленский назвал причину

21:08 Украина
Китай недоволен Путиным и может на него надавить – WP

Китай недоволен Путиным и может на него надавить – WP

20:33 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:07

Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина – The Times

21:39

В авто сильно "прилетело": экс-главарь "ДНР" Бородай попал под обстрел на Донбассе

21:08

Киев срочно созывает Совет Украина-НАТО: Зеленский назвал причину

20:33

Китай недоволен Путиным и может на него надавить – WP

20:18

Румыния осадила Орбана, который постоянно выдает скандальные заявления

Игоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь ЭйдманИгоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь Эйдман
19:40

Глава Харьковской прокуратуры Фильчаков встретился с депутатами Европарламента

19:08

Беларусь для "Вагнера" – только временный пункт дислокациимнение

19:06

Хитрый трюк впечатляет: мужчина показал, как сохранить бананы свежими до 15 днейВидео

18:39

Зерновой "коридор" без РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий с участием НАТО

Реклама
17:39

Хотел идти на Кремль: в Подмосковье вооруженный оккупант захватил имение, где жил Янукович

17:32

"ВСУ приближаются": стали известны подробности мощных взрывов в Крыму

16:53

Головоломка, которая сведет с ума: надо за 13 секунд найти собаку среди кошек

16:37

Как понять, что пора выкапывать морковь: советы от опытных огородников

16:36

Стоит знать несколько секретов: можно ли стирать ватное одеяло

16:34

На фронте будут изменения: у Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ

16:02

Умерла дочка Чарли Чаплина: как она выглядела и что делалаВидео

15:29

Угроза у границ стран НАТО: Подоляк объяснил, чем опасна ЧВК Вагнер в Беларуси

15:07

ВСУ ликвидировали "военкора" одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РФ

14:54

РФ не может противостоять артиллерии Украины: ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак"

14:41

"Мисс Украина" Апанасенко порадовала поклонников новыми латексными фото

Реклама
14:40

Папу не дождалась 8-летняя дочь: на Запорожье погиб молодой защитник из Броваров

14:39

Любовный гороскоп на неделю 24-30 июля: Овну – предложение, Стрельцу – измена

14:36

Демотивированы и не видят побед: Зеленский поставил "диагноз" россиянам

14:12

"Чувствую себя плохой матерью": старшего сына Тодоренко забрала скорая

14:10

Армия Украины перехватила военную инициативу на всей линии фронта – Минобороны

14:00

Дренаж для цветов: зачем он нужен и как его сделать своими руками

13:36

Грохочет на десятки километров: в Крыму ВСУ сожгли нефтебазу и склад армии РФВидео

13:25

Арест Гиркина озлобит военкоров и оккупантов России – разведка Британии

13:17

"Мой сыночка играет с неба": на войне погиб молодой скрипачВидео

12:59

Гороскоп Таро на неделю 24-30 июля: Рыбам – вдохновение, Тельцу – знак от жизни

12:29

Путин это "ужасно не любит": Эйдман назвал главную причину ареста Гиркина

12:16

Жест на всю страну: бывшая Остапчука рассказала, забрал ли тот подаренный автомобиль

11:49

Аграрии будут очень довольны: чего ждать от погоды в последнюю неделю июля

11:45

Взрывы на Крымском мосту – пощечина для Путина, они будут продолжаться – ГУР

11:41

"Прилет в аэродром и нефтебазу": в Крыму гремят мощные взрывы в районе ДжанкояВидео

10:56

"Путин верит в то, что сможет пережить Украину": Блинкен озвучил "рецепт" мира

10:53

Этюд в розовом из долины кукол: рецензия на фильм "Барби"

10:47

ВСУ ударят по силам РФ в нужный момент, у армии серьезная мощь – Салливан

09:56

Крымский мост должен быть нейтрализован - Зеленский

09:43

Первая партия ядерного оружия России уже в Беларуси – CNN

Реклама
09:18

Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

08:59

Можно ли остановить процесс самопожирания?мнение

08:44

Росгвардия восстанет против Путина, он уже не сильный "царь" - Подоляк

08:26

Эйдман назвал условия для того, чтобы Гиркина выпустили на волю

07:38

США готовят для Украины новый пакет помощи на $400 млн: что в него войдет

07:05

Самая сложная загадка: нужно найти привидение на кухне

06:35

Как правильно перевести на украинский "один и тот же человек": Авраменко дал объяснениеВидео

06:26

Гороскоп на сегодня 22 июля 2023: Ракам - хорошие деньги, Весам - боли в ногах

06:14

Почему Гиркина прессуют?мнение

05:00

Цвет помады для женщин после 50: визажист назвала 5 оттенков помады, которые старятВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять