"Наказание будет": Зеленский пообещал РФ ответ за последние убийственные действия

Сегодня оккупанты били по поселку Дружба Донецкой области, в результате чего погибли двое детей.

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Зеленский пообещал РФ ответ за последние убийственные действия / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние обстрелы украинских городов, в результате которых погибли женщины и дети. Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно ответит на такие действия страны-агрессора России. Об этом Зеленский сказал во время своего вечернего видеообращения.

Украинский гарант напомнил, что сегодня оккупанты били по поселку Дружба Донецкой области, в результате чего погибли двое детей – девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года рождения. В Черниговской области тоже было попадание российской ракеты в поселке Гончаровское – там убиты две женщины.

"Еще двое детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая община Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013. Черниговская область, поселок Гончаровское – попадание ракеты. Две женщины убиты, продолжается разбор завалов. Повреждены дом культуры, школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших!", - сказал Зеленский.

видео дня

Также, как отметил Зеленский, сегодня Россия с помощью ракет и дронов снова атаковала Одессу и южные регионы. Президент отметил, что с начала недели от российских ударов только в Одесской области пострадали более 20 человек, среди них двое детей.

"Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме того, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще больше стремления справедливости, справедливого наказания России за все преступления этой войны. И такое наказание будет", - подчеркнул он.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, 19 июля Россия ударила по двум портам в Одессе. Захватчики атаковали порты, которые были задействованы в работе зернового коридора.

Уже 20 июля РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения и пострадавшие.

А 21 июля РФ запустила противокорабельные ракеты "Оникс". Мощные взрывы прогремели в Одесской области.

Таким образом, оккупанты уже третий день подряд атакуют Одесскую область своими ракетами и дронами.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Президент подчеркнул, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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