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Мусиенко рассказал, будут ли оккупанты "поздравлять" Украину с Днем Независимости

Алина Дембицкая
21 июля 2023, 02:35
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Мусиенко отметил, что россияне прогнозируемые, но не настолько, как нам может казаться, и не во всем.
Александр Мусиенко
Будут ли оккупанты "поздравлять" Украину с Днем Независимости? / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, facebook.com/musiienkoua

Российские захватчики любят "поздравлять" украинцев с праздниками ракетными обстрелами мирных городов. 24 августа Украина отмечает День Независимости. Стоит ли готовиться к очередной атаке, рассказал в интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как отметил Мусиенко, в прошлом году все говорили, что будут атаки, но ведь этот прогноз не сработал. По его словам, россияне прогнозируемые, но не настолько, как нам может казаться, и не во всем.

"Дело в том, что мы должны быть готовы, что это может происходить в любой день. И, поверьте мне, так действуют наши Воздушные силы и силы ПВО. Пока идет война, атаки могут быть и будут. К сожалению, это так. И без привязки к датам или событиям. Обстрелы могут произойти исключительно из-за того, что в России есть какая-то логика или целесообразность в этот день или время нанести удары. То есть к этому именно так нужно относиться. Мы готовимся к любому сценарию развития событий, и это правильно. А будут обстрелы или нет, покажет исключительно 24 августа", - рассказал эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, утром 20 июля страна-агрессор РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения.

Впоследствии в Николаеве прогремели мощные взрывы. По одному из адресов образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Был очень серьезный пожар, многие дома повреждены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ракетную атаку россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Президент подчеркнул, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

Смотрите полное интервью Александра Мусиенко специально для Главреда:

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