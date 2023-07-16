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Инструкторы из ФРГ удивили наповал украинских военных своим странным советом

Алина Дембицкая
16 июля 2023, 22:00 обновлено 16 июля, 22:00
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Немецкие инструкторы посоветовали украинским защитникам "просто объехать" минные поля, которые мешают контрнаступлению.
ВСУ
Танкист ВСУ удивился совету инструкторов из ФРГ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот

Украинское наступление сталкивается с определенными трудностями из-за наличия минных полей, которые расставили российские оккупационные войска. Немецкие инструкторы не придумали ничего лучше, чем посоветовать украинским защитникам "объехать" минные поля. Такой ответ очень удивил танкистов ВСУ. Об этом говорится в сюжете немецкого телеканала Welt.

Так, в видеоролике украинские танкисты спросили у немецких инструкторов, что делать, если на их пути находится минное поле. В ответ инструкторы заявили, что их можно "просто объезжать" вместо разминирования.

Как говорится в сюжете, у немцев на картах указаны минные поля размером 100х200 метров. Однако на самом деле в Украине протяженность минных полей составляет целые гектары.

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"У нас такого нет. У нас гектары этих минных полей, понимаете?" - ответил украинский танкист.

Контрнаступление ВСУ замедлилось из-за минных полей

Ранее Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что минные поля - самое большое препятствие для контрнаступления. Он рассказал, что созданные российскими оккупантами плотные минные поля общей длиной от 5 до 16 километров заставили украинских военных изменить стратегию контрнаступления. Вместо того, чтобы прорываться на боевых машинах пехоты и танках, подразделения украинских воинов теперь продвигаются вперед в основном пешком.

Недавно в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ. По данным американских журналистов, контрнаступление сил обороны Украины замедляется из-за того, что оккупационные войска России серьезно заминировали захваченные территории и построили мощную систему укреплений. Чтобы взять под контроль такие позиции, ВСУ нужно накрыть их мощным артиллерийским огнем, далее продвинуться на бронетехнике и задействовать пехоту. Но нехватка танков и другой бронированной техники усложняет задачу.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины делают уникальные военные операции для освобождения захваченных территорий. Но, по его мнению, для дальнейшего продвижения украинских войск нужно больше вооружений.

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