"Авиацию мы можем вообще не увидеть": Свитан рассказал о поставках истребителей

Если на Западе будет принято политическое решение о предоставлении ВСУ самолетов, то они могут через две недели быть в Украине.

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Свитан рассказал о поставках истребителей / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Контрнаступление Вооруженных сил Украины зависит от того, когда прибудут самолеты. Украина может только догадываться о реальных сроках. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По словам военного эксперта, если на Западе будет принято политическое решение о предоставлении Украине самолетов и американских летчиков в отставке, которые заключат с украинским корпусом договоры, то они могут через две недели быть в Украине.

"Если же будут "жевать сопли", тогда авиацию мы можем вообще не увидеть. Какой вариант будет реализован, об этом знает только военно-политическое руководство Украины", - сказал Свитан.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Истребители F-16 для Украины

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

В Госдепе раскрыли вероятный сценарий передачи Украине истребителей F-16. Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун не исключил, что передача истребителей F-16 в Украину – то ли из Соединенных Штатов, то ли от союзников – займет месяцы.

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что ВСУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления. Бауэр прямо заявил о том, что война в Украине остается "крайне непредсказуемой".

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