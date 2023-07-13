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ВСУ ловко отработали по вражеским целям в Токмаке: у оккупантов очень много 200-х

Алина Дембицкая
13 июля 2023, 19:36 обновлено 13 июля, 19:36
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Мэр временно оккупированного Мелитополя подчеркнул, что "по прогнозу, жара будет только усиливаться".
ВСУ
ВСУ ловко отработали по вражеским целям в Токмаке / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Силы обороны Украины ловко отработали по позициям российских оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. В результате взрывов было ликвидировано около 200 захватчиков и так называемого коменданта города. Об этом сообщил законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Как отметил Федоров, разведчики сообщают об уничтожении кузнечно-штамповочного завода в Токмаке. Кроме того, было нейтрализовано около 200 россиян вместе с комендантом города.

Кроме того, по его словам, сотрудники Федеральной службы безопасности страны-агрессора России в панических настроениях вывозят свои семьи.

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Мэр Мелитополя подчеркнул, что "по прогнозу, жара будет только усиливаться", и посоветовал оккупантам "путешествовать на свои болота", потому что "там безопаснее".

Взрывы на оккупированных территориях

Как сообщал Главред, украинские военные в ночь на 8 июня мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. В городе было "горячо" всю ночь, у захватчиков огромные потери.

Также утром 18 июня громкие взрывы прогремели во временно оккупированном городе Геническ в Херсонской области. По словам очевидцев, "бавовна" посетила склад боеприпасов российских военных в пригороде. Мониторинговые Telegam-каналы опубликовали кадры с места "бавовны". От пожара небо стало оранжевым.

Кроме того, вечером, 5 июля, во временно оккупированной Макеевке произошла масштабная "бавовна" на нефтебазе. Там якобы произошел разлив нефтепродуктов. Местные жители жаловались, что в Макеевке началась "какая-то жесть".

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