Мощная "бавовна" под Геническом: склад БК оккупантов детонировал несколько часов

Взрывы гремели не в самом Геническе, а в районе поселка Рыково, он расположен в 18 километрах от райцентра.

https://glavred.info/ukraine/moshchnaya-bavovna-pod-genicheskom-sklad-bk-okkupantov-detoniroval-neskolko-chasov-10478869.html Ссылка скопирована

Взрывы под Геническом прогремели рано утром 18 июня / Коллаж: Главред, фото: t.me/vanek_nikolaev, deepstate

Утром 18 июня громкие взрывы прогремели во временно оккупированном городе Геническ в Херсонской области. По словам очевидцев, "бавовна" посетила склад боеприпасов российских военных в пригороде.

Мониторинговые Telegam-каналы опубликовали кадры с места "бавовны". От пожара небо стал оранжевым.

Уточняется, что взрывы гремели не в самом Геническе, а в районе поселка Рыково, он расположен в 18 километрах от райцентра.

видео дня

"В районе Рыково утро началось так. Минус значительный склад БК", - пишет Николаевский Ванёк.

На кадрах видно огромный столб дыма / Фото: t.me/vanek

В Сети местные жители писали, что склад боеприпасов российских оккупантов детонировал несколько часов.

Позже в Сети появились кадры мощной "бавовны" в Рыково - смотрите видео:

Под Геническом детонировал склад боеприпасов оккупантов / скриншот

Справка. Рыково — посёлок городского типа в Геническом районе Херсонской области Украины. До 1960 года посёлок носил название Рыково, потом до 2016 г. носил название Партизаны.

Посёлок Рыково расположен по обе стороны железной дороги Мелитополь—Джанкой. В центре посёлка находится железнодорожная станция Партизаны, на юго-западной окраине посёлка — переезд через железнодорожные пути.

В 3 км к юго-востоку от посёлка проходит магистраль М-18 Харьков—Симферополь.

Как сообщал Главред, 4 мая в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщают местные власти, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.

5 мая был снова атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии прогремели взрывы, начался сильный пожар.

В ночь на 28 мая в третий раз был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод, который расположен недалеко от Крымского моста. Россияне заявили об атаке беспилотниками.

Другие новости: