'Бавовна' в России: дроны в третий раз атаковали нефтезавод вблизи Крымского моста

В Краснодарском крае страны-агрессорки России в ночь на 28 мая был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод, который расположен недалеко от Крымского моста. Россияне заявили об атаке беспилотниками.
Как пишут российские пропагандисты, около двух часов ночи к Ильскому НПЗ приблизились несколько неустановленных дронов, которые "были сбиты", сообщает Оперативный штаб Краснодарского края РФ в Telegram.
"Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет", - говорится в сообщении Оперативного штаба.
"Бавовна" в стране-агрессоре РФ
Напомним, что 3 мая в поселке Волна в Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза недалеко от Крымского моста. Пожару в Краснодарском крае присвоен высший ранг сложности. По данным российских властей, жертв и пострадавших нет.
В трех регионах России прогремели взрывы. Известно о поврежденном Ан-124 и атакованной вертолетной базе. Россия уже успела обвинить Украину в атаке одного двух своих объектов, однако никаких доказательств о якобы "причастности" нет.
В Кремле начался пожар после ночной атаки. В Москве прогремели мощные взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около 3 часов ночи 3 мая. После взрыва в небо поднялся дым. Видео уже разлетелось в Сети.
На Кубани из-за попадания беспилотника ночью горел нефтезавод. Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул ночью 4 мая. Огонь распространился на площадь в 400 кв. м.
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