Атака дронов на Киев 28 мая: погиб 41-летний мужчина, двое раненых

Погибший был родом из Черниговской области, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.

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Атака дронов на Киев привела к разрушениям в городе / Коллаж: Главред. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram

В ночь на 28 мая российские оккупанты атаковали столицу Украины иранскими ударными дронами "Shahed-136/131". В результате атаки погиб 41-летний мужчина. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в Facebook Нацполиции Киева.

"Сегодня ночью враг еще раз атаковал Киев. В результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Повреждены жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.

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Следственно-оперативные группы и криминалисты полиции Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения России на город.

Атака дронов 28 мая

В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг атаковал Украину с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.

В целом, зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – всего их было 54. В результате успешной боевой работы были уничтожены 52 "шахеда".

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