УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Атака дронов на Киев 28 мая: погиб 41-летний мужчина, двое раненых

Анна Ярославская
28 мая 2023, 11:04 обновлено 28 мая, 11:07
124
Погибший был родом из Черниговской области, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.
Атака дронов на Киев
Атака дронов на Киев привела к разрушениям в городе / Коллаж: Главред. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram

В ночь на 28 мая российские оккупанты атаковали столицу Украины иранскими ударными дронами "Shahed-136/131". В результате атаки погиб 41-летний мужчина. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в Facebook Нацполиции Киева.

"Сегодня ночью враг еще раз атаковал Киев. В результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Повреждены жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.

видео дня

Следственно-оперативные группы и криминалисты полиции Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения России на город.

  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами
    Ночью 28 мая РФ атаковала Киев дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram

Атака дронов 28 мая

В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг атаковал Украину с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.

В целом, зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – всего их было 54. В результате успешной боевой работы были уничтожены 52 "шахеда".

Другие новости:

новости Киева война в Украине дроны новости Украины Взрыв в Киеве война России и Украины
Реклама

Главное за день

Решающий день: в Турции начался второй тур президентских выборов

Решающий день: в Турции начался второй тур президентских выборов

11:21 Мир
Атака дронов на Киев 28 мая: погиб 41-летний мужчина, двое раненых

Атака дронов на Киев 28 мая: погиб 41-летний мужчина, двое раненых

11:04 Украина
Ракетный удар по Днепру: известна судьба троих пропавших без вести человек

Ракетный удар по Днепру: известна судьба троих пропавших без вести человек

10:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:42

Гороскоп на завтра 29 мая 2023: Овнам – деньги, Рыбам – финансовая проблема

11:21

Решающий день: в Турции начался второй тур президентских выборов

11:19

Зря не готовили так раньше: улетные сырные пирожки из 3 ингредиентов за 5 минут - рецептВидео

11:04

Атака дронов на Киев 28 мая: погиб 41-летний мужчина, двое раненыхФото

10:50

Гороскоп на неделю 29 мая – 4 июня: Козерогам - время перемен, Овнам - деньгиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:43

Ракетный удар по Днепру: известна судьба троих пропавших без вести человекВидео

10:19

"Мясные штурмы": россияне бросили в бой новую ЧВК "Шторм Z"

10:15

В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине "оружия для победы"

10:06

"Дом ходуном ходит": в Киеве во время массовой атаки РФ случилось землетрясениеВидео

Реклама
09:15

3 эффективные способа избавиться от запаха перегара изо рта

09:07

РФ стягивает в Бахмут боевиков "ДНР", а на фланги перебрасывает десантников - ISW

09:03

Путин приказал немедленно усилить охрану границ России - ReutersВидео

08:35

Почему Китай начал нервничать?мнение

08:14

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 52 "шахеда" из 54

07:31

В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

06:49

Почему "вагнеровцы" собрались выходить из Бахмутамнение

05:26

Украина должна стать членом ЕС и НАТО - Каллас

04:00

Какой сегодня праздник: почему 28 мая особенный день для Украины и кого поздравлять

03:00

ВСУ "отрежут" россиян: эксперт назвал сроки окружения оккупантов в Бахмуте

02:05

Военный эксперт пояснил, от чего зависит успешная борьба ВСУ с оккупантамиВидео

Реклама
01:35

Жданов сказал, почему Путину выгодны распри между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым

00:51

Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запретыВидео

27 мая, суббота
23:45

Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционерВидео

23:01

Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражуВидео

22:30

"Через 12 дней буду в Киеве": Пригожин размечтался о взятии столицыВидео

21:46

"Лживые заявления": в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского

21:37

"В чем?": судья Тандыр хватался за сердце и не признал вину в убийстве нацгвардейцаВидео

20:56

У Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного

20:38

"Все плакали, когда её нашли: в полиции назвали чудом спасение 2-летней ВиолеттыВидео

20:07

Скандальный Анатолий Тимощук подделывал документы ради румынского паспорта - СМИВидео

19:58

Вы будете удивлены: что такое "жирандоль" - урок украинского от АвраменкоВидео

19:38

Бунты в "ЛДНР": боевые зеки расстреливают вертухаев и с оружием бегут в РФ

19:37

Доллар скакнет до 44 грн: эксперт озвучил пессимистический прогноз курса валютВидео

19:09

"Некоторые процессы происходят": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ

18:45

Звезда "Сватов" рассказала, как на ее автомобиль напали мужчины

18:34

У оккупантов "очень много 200-х": в Бердянске новые прилеты по позициям РФ

18:24

Вопрос закрыт: Кулеба прямо сказал, хотел ли Китай отдать РФ украинские территорииВидео

18:09

Подорожает на 30%: СМИ рассказали, как сильно планируется поднять тариф на воду

18:06

Любовный гороскоп на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – идиллия, Близнецам - шансВидео

17:58

Гороскоп Таро на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – планы, Близнецам - отдыхВидео

Реклама
17:49

Сложнее, чем кажется: лишь люди с высоким уровнем IQ быстро найдут пустые часы

17:37

Против 220 российских и белорусских компаний Зеленский ввел новые санкции

17:33

Оккупантов РФ отбросили на полкилометра: ВСУ пошли вперед под Бахмутом

17:25

Свержение Путина может повысить угрозу для НАТО - ВВС Британии

16:41

Что делать, если потерял обручальное кольцо: о чем говорят народные поверьяВидео

16:39

Младший внук от Орбакайте уехал последним: все из семьи Пугачевой убежали из РФ

16:38

ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ: Гиркин взвыл из-за угроз ПригожинаВидео

16:23

Провокация оккупантов: спецслужбы РФ применяют химическое оружие на Запорожье - ГУРВидео

15:36

Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом

15:34

"Прорыв диверсантов" и удар по авто военных РФ: на Брянщине идут бои – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять