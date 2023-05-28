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Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 52 "шахеда" из 54

Анна Ярославская
28 мая 2023, 08:14 обновлено 28 мая, 08:24
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Враг атаковал Украину с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. Было выпущено рекордное число дронов.
Силы ПВО, дрон
Силы ПВО Украины сбили 52 дрона из 54 / Коллаж: Главред, фото: t.me/kpszsu/2503

В ночь на 28 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. Основной удар пришелся на Киев и область. Воздушная тревога звучала в течение пяти часов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, враг атаковал Украину с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.

В целом, зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – всего их было 54.

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"Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что в результате успешной боевой работы были уничтожены 52 "шахеда".

Сколько дронов уничтожили силы ПВО
Сколько дронов уничтожили силы ПВО / t.me/kpszsu

В Киеве всю ночь гремели взрывы

В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе.

Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском районе:

  • обломки упали на 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;
  • загорелась крыша одного из ТРЦ;
  • возник пожар на территории одной из строек;
  • также было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв. , есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери.

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