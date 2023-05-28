Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 52 "шахеда" из 54

В ночь на 28 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. Основной удар пришелся на Киев и область. Воздушная тревога звучала в течение пяти часов.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, враг атаковал Украину с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.
В целом, зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – всего их было 54.
"Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что в результате успешной боевой работы были уничтожены 52 "шахеда".
В Киеве всю ночь гремели взрывы
В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе.
Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.
В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
В Голосеевском районе:
- обломки упали на 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;
- загорелась крыша одного из ТРЦ;
- возник пожар на территории одной из строек;
- также было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв. , есть один пострадавший.
В Печерском районе загорелась крыша дома.
В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери.
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