Это не землетрясение в Украине: сейсмологи рассказали, что произошло ночью 28 мая

В Украине ночью 28 мая жители нескольких регионов жаловались на подземные толчки. В Сети сообщили, что в Киеве случилось землетрясение.
Жители Киева и области могли ощущать вибрацию и подземные толчки. Сейсмологи прокомментировали эту информацию.
При этом не зафиксировали схожих явлений, пишет 24 канал.
Сообщается, что мониторинговые средства учреждения не зафиксировали никаких толчков, подчеркнули специалисты.
Но добавили, если бы в Киеве действительно зафиксировали землетрясение, информация об инциденте появилась бы на официальных ресурсах Центра.
"Нет, нашими средствами не было ничего зафиксировано в том районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение", – заявил эксперт.
Что произошло в ночь на 28 мая в Киеве
Что могли ощущать киевляне сейсмологи не знают, но предполагают, что, возможно, произошло другое природное явление, которое Главный центр специального контроля не отслеживает.
Землетрясение в Украине
Стоит отметить, что мониторинговые сайты ночью сообщили, что землетрясений якобы случилось в Киевской области, шкалой 3.4 балла.
Отметим, 26 мая в 21:38:49 в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 баллов по школе Рихтера.
Оно произошло вечером в пятницу за 20 километром на запад от облцентра. Перед этим сейсмологи классифицировали по параметрам как 2,7 баллов.
По уточненной информации, эпицентр землетрясения находится в Решитиловском районе на глубине 7 км.
Смотрите видео о том, какие последствия привело землетрясение в Турции и Сирии:
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