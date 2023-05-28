Это не землетрясение в Украине: сейсмологи рассказали, что произошло ночью 28 мая

Мониторинговые средства учреждения не зафиксировали никаких толчков, подчеркнули специалисты.

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Землетрясение в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

В Украине ночью 28 мая жители нескольких регионов жаловались на подземные толчки. В Сети сообщили, что в Киеве случилось землетрясение.

Жители Киева и области могли ощущать вибрацию и подземные толчки. Сейсмологи прокомментировали эту информацию.

При этом не зафиксировали схожих явлений, пишет 24 канал.

Сообщается, что мониторинговые средства учреждения не зафиксировали никаких толчков, подчеркнули специалисты.

Но добавили, если бы в Киеве действительно зафиксировали землетрясение, информация об инциденте появилась бы на официальных ресурсах Центра.

"Нет, нашими средствами не было ничего зафиксировано в том районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение", – заявил эксперт.

Что произошло в ночь на 28 мая в Киеве

Что могли ощущать киевляне сейсмологи не знают, но предполагают, что, возможно, произошло другое природное явление, которое Главный центр специального контроля не отслеживает.

Землетрясение в Киеве / скриншот

Землетрясение в Украине

Стоит отметить, что мониторинговые сайты ночью сообщили, что землетрясений якобы случилось в Киевской области, шкалой 3.4 балла.

Землетрясение в Киеве / скриншот

Отметим, 26 мая в 21:38:49 в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 баллов по школе Рихтера.

Оно произошло вечером в пятницу за 20 километром на запад от облцентра. Перед этим сейсмологи классифицировали по параметрам как 2,7 баллов.

По уточненной информации, эпицентр землетрясения находится в Решитиловском районе на глубине 7 км.

Смотрите видео о том, какие последствия привело землетрясение в Турции и Сирии:

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