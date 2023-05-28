"Дом ходуном ходит": в Киеве во время массовой атаки РФ случилось землетрясение

Подземные толчки могли ощущать жители Киева и области, сообщают мониторинговые сайты.

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Землетрясение в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Сегодня ночью, 28 мая, Киев и область испытала самую мощную атаку России с начала масштабного вторжения. Оккупанты выпустили более 50 "Шахедов".

При этом жители Киева и Киевской области могли ощущать кроме мощных взрывов странные вибрации.

Многие пользователи Сети предположили, что в Украине случилось землетрясение.

В это время звучали сирены воздушной тревоги, а у людей в домах шатались люстры.

Землетрясение в Киеве / скриншот





Что случилось на самом деле, власти пока не сообщают.

Сейчас Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, не сообщал о землетрясениях в указанных регионах.

Землетрясение в Киеве / скриншот

При этом, мониторинговые сайты землетрясений заявляют, что в Киевской области было зафиксировано землетрясение, шкалой 3.4 балла.

Землетрясение в Киеве / скриншот

Что говорят власти Киева о землетрясении 28 мая

Как заявил представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона, пока власти не могут подтвердить или опровергнуть информацию о землетрясении.

По его словам, данные о землетрясении должны предоставить соответствующие службы.

Землетрясение в Украине 26 мая

Отметим, 26 мая в 21:38:49 в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 баллов по школе Рихтера.

Оно произошло вечером в пятницу за 20 километром на запад от облцентра. Перед этим сейсмологи классифицировали по параметрам как 2,7 баллов.

По уточненной информации, эпицентр землетрясения находится в Решитиловском районе на глубине 7 км.

Землетрясение / gcsk.gov.ua

Смотрите видео о том, какие последствия привело землетрясение в Турции и Сирии:

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