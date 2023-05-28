"Дом ходуном ходит": в Киеве во время массовой атаки РФ случилось землетрясение

Сегодня ночью, 28 мая, Киев и область испытала самую мощную атаку России с начала масштабного вторжения. Оккупанты выпустили более 50 "Шахедов".
При этом жители Киева и Киевской области могли ощущать кроме мощных взрывов странные вибрации.
Многие пользователи Сети предположили, что в Украине случилось землетрясение.
В это время звучали сирены воздушной тревоги, а у людей в домах шатались люстры.
Что случилось на самом деле, власти пока не сообщают.
Сейчас Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, не сообщал о землетрясениях в указанных регионах.
При этом, мониторинговые сайты землетрясений заявляют, что в Киевской области было зафиксировано землетрясение, шкалой 3.4 балла.
Что говорят власти Киева о землетрясении 28 мая
Как заявил представитель КГВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона, пока власти не могут подтвердить или опровергнуть информацию о землетрясении.
По его словам, данные о землетрясении должны предоставить соответствующие службы.
Землетрясение в Украине 26 мая
Отметим, 26 мая в 21:38:49 в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 баллов по школе Рихтера.
Оно произошло вечером в пятницу за 20 километром на запад от облцентра. Перед этим сейсмологи классифицировали по параметрам как 2,7 баллов.
По уточненной информации, эпицентр землетрясения находится в Решитиловском районе на глубине 7 км.
Смотрите видео о том, какие последствия привело землетрясение в Турции и Сирии:
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