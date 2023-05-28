В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

Киев пережил самую массированную с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.

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Оккупанты атаковали Киев дронами / pixabay.com, Telegram

В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В воздушном пространстве Киева было сбито более 40 дронов. Эта воздушная атака стала четырнадцатой по счету с начала мая. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в городе.

Как сообщили в Киевской городской администрации, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed".

"Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников", - говорится в сообщении.

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В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском районе:

обломки упали на 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;

загорелась крыша одного из ТРЦ;

возник пожар на территории одной из строек;

также было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв. , есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери.

Информация о пострадавших уточняется.

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