УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

Анна Ярославская
28 мая 2023, 07:31 обновлено 28 мая, 07:32
47
Киев пережил самую массированную с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.
Дым, дроны шахеды
Оккупанты атаковали Киев дронами / pixabay.com, Telegram

В ночь на 28 мая в Киеве гремели взрывы - российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В воздушном пространстве Киева было сбито более 40 дронов. Эта воздушная атака стала четырнадцатой по счету с начала мая. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в городе.

Как сообщили в Киевской городской администрации, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed".

"Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском районе:

  • обломки упали на 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;
  • загорелась крыша одного из ТРЦ;
  • возник пожар на территории одной из строек;
  • также было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв. , есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери.

Информация о пострадавших уточняется.

Новость дополняется...

новости Киева дроны новости Украины Взрыв в Киеве взрыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

07:31 Украина
Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционер

Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционер

23:45 Политика
Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражу

Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражу

23:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:31

В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

06:49

Почему "вагнеровцы" собрались выходить из Бахмутамнение

05:26

Украина должна стать членом ЕС и НАТО - Каллас

04:00

Какой сегодня праздник: почему 28 мая особенный день для Украины и кого поздравлять

03:00

ВСУ "отрежут" россиян: эксперт назвал сроки окружения оккупантов в Бахмуте

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

Военный эксперт пояснил, от чего зависит успешная борьба ВСУ с оккупантамиВидео

01:35

Жданов сказал, почему Путину выгодны распри между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым

27 мая, суббота
23:45

Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционерВидео

23:01

Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражуВидео

Реклама
22:30

"Через 12 дней буду в Киеве": Пригожин размечтался о взятии столицыВидео

21:46

"Лживые заявления": в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского

21:37

"В чем?": судья Тандыр хватался за сердце и не признал вину в убийстве нацгвардейцаВидео

20:56

У Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного

20:38

"Все плакали, когда её нашли: в полиции назвали чудом спасение 2-летней ВиолеттыВидео

20:07

Скандальный Анатолий Тимощук подделывал документы ради румынского паспорта - СМИВидео

19:58

Вы будете удивлены: что такое "жирандоль" - урок украинского от АвраменкоВидео

19:38

Бунты в "ЛДНР": боевые зеки расстреливают вертухаев и с оружием бегут в РФ

19:37

Доллар скакнет до 44 грн: эксперт озвучил пессимистический прогноз курса валютВидео

19:09

"Некоторые процессы происходят": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ

18:45

Звезда "Сватов" рассказала, как на ее автомобиль напали мужчины

Реклама
18:34

У оккупантов "очень много 200-х": в Бердянске новые прилеты по позициям РФ

18:24

Вопрос закрыт: Кулеба прямо сказал, хотел ли Китай отдать РФ украинские территорииВидео

18:09

Подорожает на 30%: СМИ рассказали, как сильно планируется поднять тариф на воду

18:06

Любовный гороскоп на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – идиллия, Близнецам - шансВидео

17:58

Гороскоп Таро на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – планы, Близнецам - отдыхВидео

17:49

Сложнее, чем кажется: лишь люди с высоким уровнем IQ быстро найдут пустые часы

17:37

Против 220 российских и белорусских компаний Зеленский ввел новые санкции

17:33

Оккупантов РФ отбросили на полкилометра: ВСУ пошли вперед под Бахмутом

17:25

Свержение Путина может повысить угрозу для НАТО - ВВС Британии

16:41

Что делать, если потерял обручальное кольцо: о чем говорят народные поверьяВидео

16:39

Младший внук от Орбакайте уехал последним: все из семьи Пугачевой убежали из РФ

16:38

ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ: Гиркин взвыл из-за угроз ПригожинаВидео

16:23

Провокация оккупантов: спецслужбы РФ применяют химическое оружие на Запорожье - ГУРВидео

15:36

Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом

15:34

"Прорыв диверсантов" и удар по авто военных РФ: на Брянщине идут бои – СМИ

15:33

Джонни Депп в восторге от романа своей дочери Лили-Роуз с девушкой - СМИВидео

15:11

В РФ открыто предлагают устранить Путина: "Надо выбрать кого-то другого"Видео

14:41

ВСУ могут зайти с территории РФ: эксперт о неожиданном сценарии контрнаступленияВидео

14:39

Гороскоп на завтра 28 мая 2023: Львам - момент кульминации, Весам - компромиссыВидео

14:20

В Украине резко повысят часть пенсий: когда именно и кто получит еще 1000 грнВидео

Реклама
14:09

"Должны выполнить 8 требований": ОП резко присадил РФ за "новые условия завершения войны"

13:51

400 украинских военных начали учения на танках Abrams - NYTВидео

13:12

Три знака зодиака, чье лето начнется с незабываемых авантюрВидео

13:08

Беспокойное сердце: Ди Каприо подозревают в романе с супермоделью Ириной ШейкВидео

13:03

С загадкой справятся только 25% людей: нужно найти 7 чудес света на рисунке

12:56

"Почти на 1000 грн": в Украине увеличат минимальную зарплату

12:06

Киркоров впервые вышел в свет с новой пассией

12:02

Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запретыВидео

11:45

"Настало время возвращать свое": Залужный выложил в Сеть вдохновляющее видеоВидео

11:40

"Мы всегда готовы": Данилов объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять