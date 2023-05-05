Мощные взрывы и сильный пожар: на Кубани второй день подряд "бавовна" на НПЗ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе прогремели взрывы, начался сильный пожар.

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На Ильском НПЗ новая "бавовна" / УНИАН, Скриншот

В Краснодарском крае РФ в пятницу, 5 мая, был снова атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод.

На предприятии прогремели взрывы, начался сильный пожар, сообщает Telegram-канал Baza.

"На территории НПЗ "Ильский" снова взрыв. По предварительным данным, несколько минут назад завод был атакован украинским беспилотником. Он прилетел в одну из установок и начался пожар", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем, по данным Telegram-канала Mash, атаку на НПЗ "Ильский", предварительно, совершила группа диверсантов

Отмечается, что их якобы задержали. Они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу. Сотрудники НПЗ говорят, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи СВУ.

А судя по сообщениям пропагандистов РФ, на нефтеперерабатывающем предприятии возник еще один пожар.

Причиной еще одного возгорания на Ильском НПЗ на Кубани стало самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона, заявили РИА Новости экстренные службы.

Смотрите видео с пожаром на Ильском НПЗ в РФ:

В РФ горит Ильский НПЗ / Скриншот

Напомним, 4 мая в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщают местные власти, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.

"На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода", — написал губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

Позже губернатор Краснодарского края подтвердил возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

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