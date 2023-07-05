У оккупантов трагедия: в Макеевке прилетела новая "бавовна"

Местные жители жалуются, что в Макеевке началась "какая-то жесть".

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Взрыв в Макеевке 5 июля / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Вечером, 5 июля, во временно оккупированной Макеевке произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Как сообщают росСМИ, до этого в городе слышались звуки взрывов.

Сообщается, что мощный пожар произошел на Красногвардейской нефтебазе. Там якобы произошел разлив нефтепродуктов. Также есть информация о том, что в жилом районе поселок Крупской частично отсутствует электроснабжение.

видео дня

"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь с горящих емкостей перешел на стоящие вблизи деревья", - пишут Telegram-каналы.

Местные жители жалуются, что в Макеевке началась "какая-то жесть".

Смотрите видео взрыва в Макеевке:

Взрывы в Макеевке - что известно

Напомним, 4 июля, в оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы. Местные жители опубликовали последствия попадания.

Позже стало известно, что Силы обороны ударили по очередному составу российских оккупантов.

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