У оккупантов трагедия: в Макеевке прилетела новая "бавовна"

Вечером, 5 июля, во временно оккупированной Макеевке произошел масштабный пожар на нефтебазе.
Как сообщают росСМИ, до этого в городе слышались звуки взрывов.
Сообщается, что мощный пожар произошел на Красногвардейской нефтебазе. Там якобы произошел разлив нефтепродуктов. Также есть информация о том, что в жилом районе поселок Крупской частично отсутствует электроснабжение.
"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь с горящих емкостей перешел на стоящие вблизи деревья", - пишут Telegram-каналы.
Местные жители жалуются, что в Макеевке началась "какая-то жесть".
Смотрите видео взрыва в Макеевке:
Взрывы в Макеевке - что известно
Напомним, 4 июля, в оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы. Местные жители опубликовали последствия попадания.
Позже стало известно, что Силы обороны ударили по очередному составу российских оккупантов.
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