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Клубы черного дыма и сильнейшие взрывы: в оккупированной Макеевке мощная "бавовна"

Мария Тупик
4 июля 2023, 22:17 обновлено 4 июля, 22:42
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Местные жители и СМИ пишут, что ударили по нефтебазе в Макеевке.
Взрыв в Макеевке и Донецке
Взрыв в Макеевке и Донецке / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Вечером, 4 июля, в оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы. Местные жители уже опубликовали последствия попадания.

В Telegram-каналах местные жители опубликовали фото, на которых, по их словам, и есть последствия "прилетов" в оккупированном городе.

В Сети пишут, что ударили по нефтебазе в Макеевке.

видео дня

Смотрите видео, как в Макеевке случилась мощная "бавовна":

Также СМИ публикуют фотографии и видео последствий попадания в городе.

На одном из видео можно увидеть мощный взрыв.

Взрыв в Макеевке
Взрыв в Макеевке / скриншот

Позже Стратком ВСУ подтвердил информацию о "бабовне" в Макеевке. Сообщается, что был удар по БК оккупантов.

Удар по Макеевке
Удар по Макеевке / скриншот

Взрывы в Москве 4 июля

4 июля рано утром в Москве раздались мощные взрывы. РосСМИ сообщали об атаке беспилотников. Дроны летели на Москву со стороны Калужской области на высоте 200 метров.

По данным Telegram-канала Baza, в нескольких километрах от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), по данным местных жителей, было как минимум два взрыва с разницей в несколько секунд. Сообщается, что сработала система ПВО - беспилотник сбили.

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