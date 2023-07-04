Клубы черного дыма и сильнейшие взрывы: в оккупированной Макеевке мощная "бавовна"

Вечером, 4 июля, в оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы. Местные жители уже опубликовали последствия попадания.
В Telegram-каналах местные жители опубликовали фото, на которых, по их словам, и есть последствия "прилетов" в оккупированном городе.
В Сети пишут, что ударили по нефтебазе в Макеевке.
Смотрите видео, как в Макеевке случилась мощная "бавовна":
Также СМИ публикуют фотографии и видео последствий попадания в городе.
На одном из видео можно увидеть мощный взрыв.
Позже Стратком ВСУ подтвердил информацию о "бабовне" в Макеевке. Сообщается, что был удар по БК оккупантов.
Взрывы в Москве 4 июля
4 июля рано утром в Москве раздались мощные взрывы. РосСМИ сообщали об атаке беспилотников. Дроны летели на Москву со стороны Калужской области на высоте 200 метров.
По данным Telegram-канала Baza, в нескольких километрах от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), по данным местных жителей, было как минимум два взрыва с разницей в несколько секунд. Сообщается, что сработала система ПВО - беспилотник сбили.
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