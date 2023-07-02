'РФ не является государством': страна-агрессор не сохранится в нынешнем виде - Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что Кремль "не может контролировать такую большую территорию, у него нет возможности".

https://glavred.info/ukraine/rf-ne-yavlyaetsya-gosudarstvom-strana-agressor-ne-sohranitsya-v-nyneshnem-vide-danilov-10482634.html Ссылка скопирована

Данилов заявил, что РФ не сохранится в нынешнем виде / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Запад должен отказаться от иллюзии, что страна-агрессор Россия останется такой, как она есть сейчас.

Как отметил Данилов в интервью Bild, Запад должен осознать, что РФ не сохранится в своем нынешнем виде, поскольку Кремль "не может контролировать такую большую территорию, у него нет возможности".

Он считает, что попытка мятежа боевиков ЧВК Вагнер показала, что "Россия не является государством".

видео дня

"Запад должен понять, что Россия фрагментирована и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе", - добавил Данилов.

По его словам, во время мятежа наемников "Вагнера" Украина проанализировала, как с ним справились в российских регионах.

"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада... Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", - подытожил Секретарь СНБО.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Вас может заинтересовать: