"Не дадим больше денег Украине": пропутинский Орбан выдал скандальное заявление

Виктор Орбан призвал Еврокомиссию не оказывать Украине финансовую поддержку.

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Орбан призвал ЕС не выделять Украине 50 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным заявлением об Украине. Так, он выступил против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине дополнительных 50 млрд евро. Такое заявление Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио, пишет Reuters.

"Ясно одно, мы, венгры, не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда ушли предыдущие около 70 миллиардов евро", - сказал венгерский премьер.

По его словам, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран.

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Как пишет издание, Венгрия и Польша стали единственными странами-членами Европейского Союза, которые не получили финансирование на восстановление, которое было заблокировано Еврокомиссией. Это решение было принято в результате обвинений в том, что правительства этих государств наносят ущерб принципам демократии и верховенства закона.

Финансовая помощь от ЕС

Как сообщал Главред, 22 июня еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что страны Европейского союза, вероятно, поддержат новое предложение Еврокомиссии о пакете финансирования Украины в размере 50 млрд евро. По его словам, средства должны были предоставиться при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства права и борьбы с коррупцией.

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться к общему пакету помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

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