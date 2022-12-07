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"Это фейк": скандальный Орбан попытался оправдаться после блокирования помощи Украине от ЕС

7 декабря 2022, 05:00
Премьер-министр Венгрии выдвинул условие предоставления финансовой помощи для Украины.
'Это фейк': скандальный Орбан попытался оправдаться после блокирования помощи Украине от ЕС
Орбан заблокировал финансовую помощь Украине / Фото УНИАН

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк". Это он написал на своей странице в Twitter.

Он цинично продолжил врать о том, что Венгрии якобы не ветировала оказания помощи Украине и "готова предоставить ее сама". Орбан назвал лишь одно условие - двусторонняя основа.

Орбан цинично заявил, что ЕС якобы создает "общий европейский долг".

"Сегодня все новости – о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова оказывать Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа. Мы хотим убедить страны ЕС, что общий европейский долг - это не решение. Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе – на основе сильных стран-членов, вместо огромного общего долга", – написал Орбан.

Помощь Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о " психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - говорил Кевер.

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