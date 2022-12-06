'Зеленого света' не было: Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

В ЕС состоялись очень эмоциональные дебаты, во время которых все раскритиковали Будапешт, но это не принесло никакого результата.

Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году / Reuters

Министр финансов Венгрии Михай Варга от имени страны высказался против принятия Европейским советом законодательных поправок, которые позволили бы выделить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По словам журналиста, в Европе не было "зеленого света" относительно выделения Украине финансовой помощи.

"Как ожидалось, сегодня в Брюсселе на встрече министров финансов стран-членов ЕС не было "зеленого света" в отношении 18 миллиардов евро для Украины. Венгрия до сих пор блокирует для того, чтобы обеспечить свое собственное финансирование", - отметил журналист.

Он добавил, что состоялись очень эмоциональные дебаты, во время которых все раскритиковали Будапешт, но это не принесло никакого результата.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о " психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - говорил Кевер.

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