glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Зеленого света" не было: Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

6 декабря 2022, 18:43
В ЕС состоялись очень эмоциональные дебаты, во время которых все раскритиковали Будапешт, но это не принесло никакого результата.
'Зеленого света' не было: Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году
Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году / Reuters

Министр финансов Венгрии Михай Варга от имени страны высказался против принятия Европейским советом законодательных поправок, которые позволили бы выделить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По словам журналиста, в Европе не было "зеленого света" относительно выделения Украине финансовой помощи.

"Как ожидалось, сегодня в Брюсселе на встрече министров финансов стран-членов ЕС не было "зеленого света" в отношении 18 миллиардов евро для Украины. Венгрия до сих пор блокирует для того, чтобы обеспечить свое собственное финансирование", - отметил журналист.

Он добавил, что состоялись очень эмоциональные дебаты, во время которых все раскритиковали Будапешт, но это не принесло никакого результата.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о " психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - говорил Кевер.

Вас может заинтересовать:

Евросоюз Венгрия макрофинансовая помощь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:06

"Человек паук, гадит": Лолиту в обтягивающем подняли на смех

19:05

"Мы не можем": Грузия наотрез отказалась предоставлять Украине военную помощьВидео

18:57

Когда уже все надоело: 5 хитростей, которые сделают дом уютней

18:56

"Гарантии безопасности" для РФ: у Зеленского жестко ответили на странное предложение МакронаВидео

18:48

Как и где встречать Новый год 2023: важные рекомендации, которые помогут привлечь удачу и успехВидео

Реклама
18:43

"Зеленого света" не было: Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

18:34

Больного Лепса отправляют к психиатру после неадекватной выходки

18:30

Пропагандисты выдвинули Галкину обвинение: Пугачева с семьей получили гражданство Израиля незаконно

18:26

Взрывы на авиабазах РФ: появились спутниковые фото после удара беспилотникаВидео

18:25

Подарки и стол должны быть круглыми: астролог рассказал, в какой обстановке правильно встречать год КроликаВидео

18:21

Красный новогодний маникюр 2023 сказочной красоты, который заставит поверить в чудоФото

18:02

"В РФ об этом уже знают": Буданов заявил, что россиян начали готовить к неизбежному поражению в войнеВидео

17:54

Украина может достать до Москвы: в РФ боятся новых ударов БПЛА – The GuardianВидео

17:49

Мадонна засветилась в обнимку с российской оппозиционеркой в футболке с русскими матами

17:18

Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда

17:13

Православный календарь на декабрь 2022: когда отмечать Рождество и Николая

17:11

В Донецке погибли судья-предатель и "депутат ДНР": что известно об уничтоженных коллаборантахВидео

17:03

В МВД рассказали, будут ли украинцам вручать повестки на блокпостах

16:59

Выдавленные складки на спине: Успенская пытается перещеголять свою дочь в привлекательности

16:54

"Это вынужденный шаг": в "Укрэнерго" указали срок, когда восстановят сеть после атаки РФ 5 декабряВидео

Реклама
16:53

Профукали пенсии двух млн россиян: стало известно, сколько РФ спустила на вчерашний обстрел УкраиныВидео

16:40

К каждой бочке пропагандистская затычка: Симоньян влезла в скандал с Лаймой Вайкуле

16:40

В разведке назвали сроки старта новой масштабной волны мобилизации в РФВидео

16:38

"Сыну желали взорваться на мине": Ефросинина рассказала о хейте из-за языкового скандалаВидео

16:26

О химчистке и дорогих средствах можно забыть: 3 дешевые способа вывести пятна

16:15

РФ потеряла 2 самолета Ту-95МС из 20 работающих во время удара по аэродрому "Энгельс" – Defense ExpressВидео

16:14

Новый 2023 год: где и как встречать, что приготовить и как украсить домВидео

16:10

Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечьВидео

16:05

Зачем натирать яйца маслом: простая хитрость от запасливых хозяек

16:01

"Уничтожение военного потенциала": Шойгу выдал бред насчет ракетных ударов по УкраинеВидео

16:00

"Не делайте из мухи слона": Макрон вновь заговорил о "гарантиях безопасности" для РФВидео

15:49

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще один внедорожник

15:43

Сметают со стола за 5 минут: невозможно вкусные рецепты изысканных блюд на Новый год 2023Видео

15:31

Ракетный удар РФ по Украине: системы IRIS-T и NASAMS перехватили 100% ракет врагаВидео

15:30

"Мы денег не просим": Галкин рассказал, как им воспользовались мошенникиВидео

15:13

Тарзан показал, с кем спит в постели, пока Королёвой нет дома

15:11

Взрыв на аэродроме в РФ: в ВСУ рассказали о значительном сокращении способностей оккупантовВидео

15:05

"Господи, прости этих жалких тварей": Пугачева рассказала, как выносит травлю

15:05

Гороскоп на завтра 7 декабря 2022: Близнецам – травмы, Львам – деньги, а Рыбам – нервы

14:59

"Выйдут в полный ноль": в ГУР оценили запас ракет в РФ для новых ударовВидео

Реклама
14:48

Умер украинский актер и звезда фильмов "Узник замка ИФ" и "Д'Артаньян и три мушкетера"Видео

14:14

Жена Виктора Павлика показала огромную искусственную грудь в коротеньком топе

14:09

Зеленский приехал на Донбасс и мощно поздравил украинских защитников с Днем ВСУВидео

13:40

Паника под Ростовом: сбежавший из Украины дезертир РФ из пулемета ранил полицейскогоВидео

13:05

До войны делал туалетную бумагу: ВСУ ликвидировали "ценного" кадра армии РФ

12:56

Спецназовцы в РФ координировали удары по российским авиабазам – The New York TimesВидео

12:48

"Попытка №3": террористу-неудачнику Гиркину не дают воевать в Украине

12:35

У одного был позывной "Козак": в боях за Украину погибли двое добровольцев из ПольшиВидео

12:30

США помогут Украине вернуть захваченные после 24 февраля территории – БлинкенВидео

12:28

Доллара меньше чем за 40 уже не будет: эксперт рассказал о курсе валют на ближайшие неделиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять