Проблемы с верховенством права: Еврокомиссия рекомендовала заморозить передачу Венгрии 7,5 млрд евро

Еврокомиссия рекомендовала заморозить передачу Венгрии 7,5 млрд евро / коллаж УНИАН

Европейская комиссия выдала рекомендацию – запустить процесс заморозки выделения 7,5 млрд евро из фондов Евросоюза для Венгрии из-за проблем с верховенством права в стране. Об этом сообщает телеканал Euronews.

До 19 ноября официальный Будапешт был обязан провести 17 реформ, которые были согласованы с Еврокомиссией летом – для того, чтобы избежать заморозки денег, которую угрожал применить Брюссель в рамках своего механизма верховенства права.

"Несмотря на то, что ряд реформ был проведен или продолжается, Венгрия не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мер, как она обязалась [...]. В результате, Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро", - заявили в ЕК.

Комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан прямо заявил – новый механизм обусловленности верховенства права является "правильным инструментом для применения", поскольку в ином случае эти реформы Будапешт никогда бы не воплотил в жизнь.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться к общему пакету помощи Украине от Европейского союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь – Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было предостаточно", – заявил он.

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - говорил Кевер.

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