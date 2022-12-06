Взрыв на аэродроме в РФ: в ВСУ рассказали о значительном сокращении способностей оккупантов

Россияне потеряли свои самолеты, но у них еще есть техника для нанесения ракетных ударов.

Оккупанты потеряли способности после ударов по аэродрому / Коллаж фото Милитарный портал, Maxar

На российских аэродромах произошли взрывы, которые значительно сократили способность оккупантов. Однако не стоит недооценивать врага, ведь у них еще есть самолеты, которые способны наносить массированные ракетные удары по Украине. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Последствия мы видели в открытых источниках, мы видели и спутниковые снимки. Последствия которые в них уменьшится количественно техника, пострадавшая в результате этих загадочных взрывов", - сказал Игнат.

Он не исключает, что россияне будут пытаться восстановить поврежденные самолеты и, возможно, снимать детали с других самолетов. Игнат акцентировал на том, что повреждение вражеских самолетов - хорошие новости.

"Если выходит из строя 1-2 самолета, может еще несколько самолетов, это их способности уменьшает, но нанесение массированных ракетных ударов оно вероятно. Достаточно этих самолетов у них есть на вооружении Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3, к сожалению, у России еще есть. Но те меры безопасности, которые они не соблюдают, могут приводить и к дальнейшим последствиям и уменьшению их боевого потенциала", - добавил Игнат.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

После этого у Путина сделали заявление относительно ситуации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путину доложили о взрывах на двух аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Он регулярно получает информацию о подобных инцидентах. Но Кремль не знает точной информации и советует обратиться в Министерство обороны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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