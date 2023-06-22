Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

В обмен на борьбу с коррупцией Евросоюз принял решение предоставить Украине 50 млрд евро макрофинансовой поддержки.

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Средства будут предоставлены при условии, что Украина проведет реформы - Bloomberg / коллаж Главред, фото УНИАН

Страны Европейского союза, скорее всего, поддержат новое предложение Еврокомиссии ‒ о пакете финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Об этом, как сообщает западное деловое агентство Bloomberg, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

"Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы", — сказал он.

Средства будут предоставлены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Лидеры ЕС должны решить, начинать ли до конца 2023 года переговоры о заявке Украины на вступление в союз.

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К слов, ранее на нынешней неделе Еврокомиссия объявила о плане финансирования до 2027 года, который включает в себя гранты, кредиты и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции (ведь она продолжает сопротивляться российскому вторжению).

Что известно о финансовой поддержке ЕС Украине

Как уточняется на сайте Еврокомиссии, помощь будет передаваться Украине в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться к общему пакету помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это всё якобы "фейк".

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