УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

Дмитрий Видоменко
22 июня 2023, 19:57 обновлено 22 июня, 19:57
26
В обмен на борьбу с коррупцией Евросоюз принял решение предоставить Украине 50 млрд евро макрофинансовой поддержки.
ЕС, Украина, евро
Средства будут предоставлены при условии, что Украина проведет реформы - Bloomberg / коллаж Главред, фото УНИАН

Страны Европейского союза, скорее всего, поддержат новое предложение Еврокомиссии ‒ о пакете финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Об этом, как сообщает западное деловое агентство Bloomberg, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

"Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы", — сказал он.

Средства будут предоставлены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Лидеры ЕС должны решить, начинать ли до конца 2023 года переговоры о заявке Украины на вступление в союз.

видео дня

К слов, ранее на нынешней неделе Еврокомиссия объявила о плане финансирования до 2027 года, который включает в себя гранты, кредиты и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции (ведь она продолжает сопротивляться российскому вторжению).

Что известно о финансовой поддержке ЕС Украине

Как уточняется на сайте Еврокомиссии, помощь будет передаваться Украине в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться к общему пакету помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это всё якобы "фейк".

Читайте также:

евро Еврокомиссия деньги
Реклама

Главное за день

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:38 Украина
"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в Украине

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в Украине

19:47 Украина
"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФ

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФ

18:25 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:38

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:28

Могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске: объяснение

20:02

"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

19:57

Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

19:47

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

Путин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - СотникПутин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - Сотник
19:22

Зачем хитрые хозяйки всегда держат на кухне 1 баночку кока-колы: результат удивит всех

19:20

Чонгарский мост уже передает оккупантам плохой приветмнение

19:17

"Зачем тебе страшили нерусские": расистка Распутина отправила позорное голосовое своей дочери

19:16

Дочь Пугачевой Орбакайте с детьми порадовалась заграничному отдыху в Италии

Реклама
18:29

Женщина во Львове пошла на массаж и впала в кому: что произошло

18:25

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФВидео

18:16

Режиссер-воин Сеитаблаев развелся с женой и показал новую возлюбленную

18:08

Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при взрыве

17:56

Как сохранить зелень свежей: женщина показала удивительно простой лайфхакВидео

17:37

Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

17:25

Ветеринар едва не умер от смеха: доктор задорно смеялся, услышав кличку собаки

17:07

Врежет мощная жара с дикими ливнями: в Украину несется настоящая адская погода

16:59

Семья одесского военкома приобрела в Испании виллу и машины на миллионы долларов

16:38

Человек пьет Кока-колу каждый день: в чем вред и опасность

16:35

Напиток богов из желтой бочки: как делали легендарный квас в СССР

Реклама
16:28

Такие кабачки вкуснее, чем мясо в 100 раз: безумно вкусный рецепт за копейки

16:15

"Главная баба-сплетница": Владимир Остапчук "наехал" на Славу Демина

16:13

"Что я буду доказывать?": Винник пояснил, почему исчез из поля зрения фанатокВидео

16:02

Лунный календарь на июль 2023: в какой день июля нельзя ничего покупать

15:50

"Это ложь": в Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС

15:43

Мир найдет способ ликвидировать Путина - Зеленский

15:38

О возможном теракте на Запорожской АЭС: нажмет ли Путин красную кнопкумнение

15:26

2 невероятно дешевых способа, как убрать с одежды пятна от травы

15:25

Как правильно хранить хлеб летом: хитрый способ поможет в дикую жаруВидео

15:14

Как лучше всего сохранить укроп на зиму: необычные способы

14:58

"Я девочка": Слава Каминская оправдалась за отказ возвращаться в Украину

14:56

Зеленский запретил российские и белорусские книги в Украине

14:48

"Делаю это каждый год": мужчина показал, как спасти помидоры от вредителейВидео

14:15

Шойгу "замылил глаза" Путину, что до конца июня соберет "резервную армию"

14:07

У Путина готовы взорвать ЗАЭС, и тогда Запад пойдет войной на Россию – СотникВидео

13:35

Что происходит с человеком, который регулярно пьет молоко

13:20

"Козаченько слово держит": где проходит службу Виталий Козловский

13:12

Суд закрыл производство, с помощью которого кредиторы хотели захватить зерновой терминал в Одессе актуально

12:56

"Совсем плоха": Валюху из Сватов нашли в поезде в невменяемом состоянии

12:51

Ускоренное вступление Украины в НАТО: Шольц раскрыл планы по помощи Киеву

Реклама
12:46

Для чего полезно есть вишню: как простая ягода улучшает сон

12:26

Ни копейки за душой: 3 знака зодиака, которые не умеют копить деньги

12:08

РФ хотела разрушить еще одну дамбу: СМИ узнали, куда ночью целились "Кинжалы"Видео

12:05

Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС - Зеленский

12:05

"Пацаны перегрели атмосферу": Сотник объяснил угрозы Путина в адрес НАТОВидео

11:54

"Тревога вдвое сильнее": эксперт объяснил, чем грозит ядерное оружие России в БеларусиВидео

11:44

"Должен был что-то ляпнуть": Сотник объяснил, зачем Путин оскорбил ЗеленскогоВидео

11:43

Как приготовить сырники, если творог сухой: беспроигрышный вариант

11:32

Что спрятал хитрый Ким: найдите 7 отличий на фото

11:24

Впервые на шоу Голос країни: стало известно, кто прятался в образе КИЛИММЕНАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять