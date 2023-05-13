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Германия удвоила военную помощь Украине: ФРГ предоставит новый пакет на 2,7 млрд евро

Алёна Воронина
13 мая 2023, 15:17 обновлено 13 мая, 15:19
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Новый пакет включает в себя 30 танков Leopard 1A5, 20 БМП Marder, более 100 ББМ, 18 колесных гаубиц, 4 зенитные ракетные установки IRIS-T SLM и многое другое.
Флаг Германии, танки Leopard
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро/ pixabay.com, bundeswehr.de

Министерство обороны Германии в субботу, 13 мая, официально объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро. Такая сумма является наибольшей, которую Украина получала от ФРГ с начала полномасштабной войны.

Такой пакет вдвое увеличит военную помощь Украине от Германии – с начала вторжения РФ федеральное правительство одобрило поставки оружия нашему государству на сумму 2,75 миллиарда евро. Об этом сообщает Tagesspiegel.

В пакет будет входить следующая военная техника и боеприпасы:

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  • 30 основных боевых танков Leopard 1A5,
  • 20 боевых машин пехоты Marder,
  • более 100 боевых бронированных машин,
  • 18 колесных гаубиц,
  • 4 зенитные ракетные установки IRIS-T SLM для противовоздушной обороны,
  • 12 пусковых установок IRIS-T SLS,
  • управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны,
  • артиллерийские боеприпасы,
  • более 200 разведывательных беспилотников.

"Этим ценным вкладом в виде срочно необходимых военных материалов мы еще раз показываем, что Германия серьезно относится к своей поддержке", – отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он подчеркнул, что все хотят, чтобы эта ужасная и незаконная война РФ против Украины как можно скорее завершилась. Однако пока завершения войны не предвидится, поэтому Германия предоставит украинскому государству любую посильную помощь в нужных количествах, отметил Писториус.

Военная помощь Украине

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени. По словам главы Пентаона, несколько танков были перемещены на тренировочный полигон, чтобы украинские военные начали учения.

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