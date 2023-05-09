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ПВО и боеприпасы для борьбы с дронами: США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на 1,2 млрд

Мария Тупик
9 мая 2023, 16:57 обновлено 9 мая, 17:10
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Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI).
Военна помощь США
Военна помощь США / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI).

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Он включает в себя дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку, чтобы Украина могла лучше обслуживать имеющиеся системы и оборудование.

Что войдет в новый пакет помощи США

  • Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
  • Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
  • Боеприпасы для борьбы с дронами;
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • Услуги коммерческих спутниковых изображений;
  • Обучение, техническое обслуживание и поддержка.

Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Военная помощь Украине

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Он подчеркнул, что никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно.

Ранее главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. Каволи также акцентировал внимание на том, что Америка передаст украинским военным все обещанное вооружение, которое необходимо для контрнаступления.

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, современные истребители уже включили в список потребностей Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками по поставки в Украину истребителей F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов. При этом решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за США.

Смотрите видео о том, какую помощь предоставила Польша Украине:

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