Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах относительно поставки Украине F-16

Решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за Соединенными Штатами Америки, так как это истребители американского производства.

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Дмитрий Кулеба рассказал новые детали о переговорах с партнерами по F-16 / Фото УНИАН, Википедия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками насчет поставки в Украину истребителей F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов.

"У нас есть четкие сигналы об этом", – сказал Кулеба 29 апреля в эфире национального телемарафона.

По его словам, решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за Соединенными Штатами Америки, так как это истребители американского производства. Однако Киев тем временем не забывает и о других западных самолетах.

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Глава МИД добавил, что истребители нужны Украине для того, чтобы более эффективно противостоять стране-агрессору РФ. Они способны приблизить победу Украины в войне с агрессором.

Истребители F-16 для Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России и заявил, что Украине нужны самолеты F-16.

Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению истребителей станет обучение украинских пилотов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Тем временем Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что на сегодня американские военные самолеты "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей Вооруженных сил Украины.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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