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У Байдена объяснили, почему Украина быстро не получит истребители F-16

24 февраля 2023, 10:27
Передача ВСУ истребителей F-16 является вопросом долгосрочной обороны Украины, уверен Джейк Салливан.
F-16
В США прокомментировали возможность передачи Украине F-16 / УНИАН, Скриншот

Ситуацию вокруг вероятной передачи Украине американских истребителей F-16 прокомментировал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что на сегодня американские военные самолеты "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей Вооруженных сил Украины, сообщает CNN.

Он пояснил, что вероятная передача ВСУ истребителей F-16 является вопросом долгосрочной обороны Украины.

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"F-16 - это не вопрос для краткосрочной борьбы. F-16 - это вопрос для долгосрочной обороны Украины, и именно об этом говорили президент Байден и президент Зеленский", - добавил Салливан.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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