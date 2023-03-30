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"Украине нужны самолеты F-16": Залужный показал работу авиации и борьбу с оккупантами

30 марта 2023, 15:54
В ВСУ рассказали, как военная авиация Украины оказывала неожиданное для россиян сопротивление с начала вторжения РФ.
Валерий Залужный, F-16
Валерий Залужный, F-16 / ru.wikipedia.org, Офис президента

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России и заявил, что Украине нужны самолеты F-16.

Главнокомандующий в Telegram показал видео, в котором украинские военные рассказывают, как военная авиация Украины оказывала неожиданное для россиян сопротивление с начала вторжения РФ.

"Украине нужны F-16", – подписал видео Залужный.

видео дня

"С первых дней войны авиация России, их пилоты и командование, мне кажется, были очень самоуверенны. Они считали, что в первые часы уничтожили наши зенитно-ракетные войска, авиацию, и поэтому они не ожидали, что будет такое сопротивление и поэтому именно в первые недели вторжения они потеряли значительное количество своей авиации", – отметил командир бригады тактической авиации Алексей Матюшкин.

Он допустил, что именно из этого и появился такой образ "призрак Киева", потому что россияне не ожидали, что будет такое сопротивление.

"Они не понимали, откуда появляются самолеты, если они их все уничтожили", – добавил он.

Матюшкин признается сбить "Шахед" или ракету – нелегкое дело, потому что когда создавался самолет МиГ-29, он не был предназначен для борьбы с подобными беспилотными летальными аппаратами – тогда их еще не было в природе.

"Самолет МиГ-29, будем говорить правду, он уже морально устарел. F-16 может использовать всю номенклатуру западного вооружения, которая есть на вооружении стран НАТО", – добавил он.

Авиация ВСУ

Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

16 марта польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. "Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем до конца года. А потом эскадрильи самолетов F-35", - заявил Дуда.

Кроме того, министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

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