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Передача Украине польских МиГ-29: в Белом доме четко ответили, изменят ли мнение относительно F-16

16 марта 2023, 21:08
Кирби утверждает, что обязательство Польши по предоставлению Украине четырех самолетов МиГ-29 не влияет на отношения с другими партнерами в НАТО.
F-16, Джон Кирби
В Белом доме высказались о передаче ВСУ F-16 / Википедия

Несмотря на решение Польши передать Вооруженным силам Украины истребители МиГ-29, Соединенные Штаты не планируют отправлять в Украину американские самолеты F-16. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в комментарии CNN.

Так, Кирби утверждает, что обязательство Польши по предоставлению Украине четырех самолетов МиГ-29 не влияет на отношения с другими партнерами в НАТО и не меняет решение, принятое Байденом.

"Это не меняет наших расчетов по F-16", - сказал представитель Совета национальной безопасности США.

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Чиновник добавил, что подобные поставки – это суверенное решение каждой страны, которое уважают США.

"Это суверенное решение, которое должна принимать любая страна, и мы его уважаем. Страны должны определять не только то, что они собираются дать, но и то, как они собираются это охарактеризовать", - добавил Кирби.

При этом представитель Совета национальной безопасности США отказался более подробно реагировать на поставки истребителей Украине, отметив, что "США не следует характеризовать решение Польши тем или иным способом".

Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

16 марта польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. "Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем до конца года. А потом эскадрильи самолетов F-35", - заявил Дуда.

Кроме того, министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

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война в Украине МиГ-29 F-16 война России и Украины
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