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"Расплачивается вся Европа": президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны

Алина Дембицкая
15 июля 2023, 21:35 обновлено 15 июля, 22:08
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До сих пор Радев призывал Болгарию придерживаться позиции "нейтралитета". Это заявление является новым для болгарского президента.
'Расплачивается вся Европа': президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны
Президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны / Коллаж: Главред, фото: фото: 14 ОМБр Романа Великого, Википедия

Президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в том, что именно она настаивает на ведении войны, которую начала против нее страна-террорист Россия. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в эфире Blitz BG.

"Украина настаивает на продолжении этой войны, но расплачивается вся Европа", - сказал Радев.

Заметим, что до сих пор Радев призывал Болгарию придерживаться позиции "нейтралитета". Это заявление является новым для болгарского президента.

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Украина отреагировала на скандальное заявление президента Болгарии о желании продолжить войну. Посольство Украины в Болгарии заверило, что наша страна прилагает все возможные усилия для восстановления мира, однако агрессор настаивает на ведении войны.

"Посольство Украины в Республике Болгария категорически заявляет, что Украина прилагает все возможные усилия для восстановления мира. Украинский народ, начиная с 2014 года, героически защищал и поддерживал свою территориальную целостность и государственный суверенитет", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули в посольстве, перекладывание вины за развязывание войны на Украину, подвергшуюся нападению со стороны северного соседа, является одной из самых распространенных устоев российской пропаганды и гибридной войны в Европе.

"Только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под фразами "конфликт" и "спецоперация". Хотим подчеркнуть, что предоставление Украине средств на оборону не приводит к увеличению количества жертв и разрушений, а наоборот – это больше спасенных жизней, как обычных граждан, их семей и детей, так и в домах и домах", - заявило украинское посольство.

Визит Зеленского в Болгарию

6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии в Софию. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами. Зеленский и премьер Болгарии подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Во время пресс-конференции в Софии Зеленский жестко обратился к президенту Болгарии. Глава государства эмоционально ответил президенту Болгарии, который считает, что война не может закончится военным путем. Он подчеркнул, что Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.

Во время визита в Болгарию на кортеж Зеленского напал "священник". Мужчина держал в руках крест и начал размахивать им, подбегая к машинам. При этом он выкрикивал фразы с проклятиями и обзывал украинцев.

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