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Проклинал и называл фашистами: в Болгарии на кортеж Зеленского напал !священник"

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2023, 09:59 обновлено 7 июля, 10:08
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В Болгарии "священник" с крестом в руках выскочил на дорогу и начал выкрикивать слова с проклятиями в сторону Зеленского и украинского народа.
священник напал на кортеж Зеленского
В Болгарии священник напал на кортеж Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с официальным визитом в Болгарию. Однако прямо на въезде в Софию (столица Болгарии) на кортеж президента напал странный священник. Он внезапно выбежал на дорогу с крестом в руках и чуть не бросился под колеса. Видео уже разлетелось в Сети.

Мужчина держал в руках крест и начал размахивать им, подбегая к машинам. При этом он выкрикивал фразы с проклятиями и обзывал украинцев.

На месте события были не только журналисты, но и правоохранители. Они сразу же схватили священника и оттянули его от дороги. Священник сопротивлялся и продолжал выкрикивать циничные фразы.

видео дня

"Анафема, зеленый, фашистская Украина, сатанистские западники!"- выкрикнул он.

Смотрите видео с нападением священника на кортеж Зеленского:

нападение на кортеж Зеленского
В Болгарии священник напал на кортеж Зеленского / фото: скриншот

Однако позже оказалось, что мужчина, напавший на кортеж Зеленского, не священник, а скандальный болгарский политик Атанас Стефанов. Он известен своими пророссийскими взглядами. Также он возглавляет болгарское общественное объединение "Друзья России".

Визит Зеленского в Болгарию

6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Зеленский и премьер Болгарии подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Президент также вспомнил, что Запад должен твердо поддерживать Украину, чтобы не пустить врага на свою территорию. Украине нужно оружие, ведь именно оно сейчас останавливает российских оккупантов. В то же время Зеленский жестко ответил президенту Болгарии, который считает, что война не закончится военным путем.

"Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами и Болгария не исключена. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на 5 дней. Понимаете, что такое война? Какой аппетит этой трагедии", - сказал Зеленский

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