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Зеленский прилетел в Чехию с особой миссией: что будет обсуждать

Мария Тупик
6 июля 2023, 22:18 обновлено 6 июля, 22:24
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По данным чешских СМИ, после исполнения военным оркестром гимнов Украины и Чехии президенты прошли мимо Замковой стражи.
Владимир Зеленский в Чехии
Владимир Зеленский в Чехии / Коллаж Главред, фото скриншот, соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 6 июля, прибыл в Чехию. Самолет с украинским президентом приземлился в одном из аэропортов Чехии.

Известно, что украинский президент прибыл на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.

По данным чешских СМИ, после исполнения военным оркестром гимнов Украины и Чехии президенты прошли мимо Замковой стражи.

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После этого главы государств проведут переговоры.

О чем будут говорить президенты

"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины", - так описал президент Владимир Зеленский свой визит в Чехию.

Смотрите видео о том, как Владимира Зеленского встретили в Чехии:

Турне украинского президента

Напомним, сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

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