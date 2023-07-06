Зеленский прилетел в Чехию с особой миссией: что будет обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 6 июля, прибыл в Чехию. Самолет с украинским президентом приземлился в одном из аэропортов Чехии.
Известно, что украинский президент прибыл на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.
По данным чешских СМИ, после исполнения военным оркестром гимнов Украины и Чехии президенты прошли мимо Замковой стражи.
После этого главы государств проведут переговоры.
О чем будут говорить президенты
"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины", - так описал президент Владимир Зеленский свой визит в Чехию.
Смотрите видео о том, как Владимира Зеленского встретили в Чехии:
Турне украинского президента
Напомним, сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии.
Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.
Читайте также: