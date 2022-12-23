Президент Болгарии "сплясал" под дудку Путина и обозвал депутатов из-за военной помощи Украине

Президент Болгарии Румен Радев резко выступил против предоставления Украине военной помощи.

Президент Болгарии выступил против предоставления военной помощи Украине / сайт Кремля

Президент Болгарии Румен Радев крайне недоволен из-за что, что депутаты парламента утвердили пакет военной помощи Украины. Он разъярен из-за того, что не может ветировать это решение, хоть и сильно хочет этого. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Решение о предоставлении Украине военной помощи приняло конституционное большинство. Радев из-за этого обвинил депутатов в "разжигании войны".

"К сожалению, поджигатели войны в парламенте подавляющим большинством голосов приняли решение о военной помощи Украине. Таким образом, они обязали временное правительство заключить договор с Украиной на такую помощь", - цинично заявил президент Болгарии.

Он утверждает, самолеты, зенитно-ракетные комплексы и танки не были включены в пакет военной помощи, так как это может "нанести ущерб боевым возможностям Болгарии".

Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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