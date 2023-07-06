'Прикол или агентура РФ': у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

Михаил Подоляк откровенно высказался в адрес Humans Right Watch.

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Михаил Подоляк сделал заявление по поводу войны в Украине / колаж Главред: фото: ОПУ, УНІАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал правозащитную организацию Humans Right Watch, которая ранее обвинила Украину в использовании кассетных боеприпасов.

"Только вдумайтесь: совершенно сумасшедшие российские головорезы вторгаются в Украину, развязывая жестокую войну геноцидного типа, убивая гражданское население, устраивая публичные казни, насилуя женщин, похищая детей, атакуя крупные города крылатыми ракетами… Вместе рядом стоит "правозащитная организация"… и обвиняет украинский народ в том, что он недостаточно разоружил себя по итогам международных конвенций 2005 г. и Будапештского меморандума", — написал он Twitter.

"Более того, "правозащитники" развязывают агрессивную лоббистскую кампанию… нет, не по исключению России из ООН – по срыву предоставления оружия Украине. Это что, прикол? Пранк? Или инвазия российской агентуры в разные глобальные "офисы" окончательно уничтожила нравственные императивы?", - написал также он.

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Напомним, в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.​

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

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